(Pocket-lint) - Eric Migicovsky, l'homme à l'origine de la smartwatch Pebble, s'est fixé une nouvelle mission : rendre les téléphones androïdes phares plus petits.

Il s'agit en quelque sorte d'un projet secondaire pour Migicovski, qui passe principalement son temps à travailler sur une application de chat appelée Beeper, qui vise à transposer iMessage sur Android.

Migicovski aime les petits téléphones parce qu'ils tiennent bien dans la poche, sont beaucoup plus légers, sont plus faciles à utiliser d'une seule main et ne tombent pas de la poche en faisant du vélo.

Ce sont toutes des raisons solides à notre avis, mais malgré cela, il n'y a actuellement aucun fleuron Android avec un écran de moins de 6 pouces.

Afin de faire passer son message, M. Migicovsky a donc créé smallandroidphone.com, un site web qui expose ses préoccupations et propose une pétition à signer.

L'objectif est de "recueillir le soutien de la communauté et de convaincre Google (idéalement) ou un autre fabricant Android de construire ce téléphone".

Dans sa quête d'un petit téléphone, il a opté pour l'iPhone 13 Mini, mais il craint que ce téléphone ne finisse par disparaître lui aussi.

Les iPhone Minis ne représentent qu'environ 5 % des ventes de smartphones d'Apple, il y a donc un risque que ce téléphone soit jugé indigne par le géant technologique.

Si cela devait arriver, M. Migicovsky pense qu'un petit appareil Android, avec son application Beeper pour iMessage, serait une alternative viable.

Avec une telle variété d'options Android sur le marché, il est assez surprenant qu'aucune option premium compacte ne soit disponible. Il sera intéressant de voir comment cela évolue.

Écrit par Luke Baker.