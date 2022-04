Lancement mondial de RedMagic 7 Pro, SD 8 Gen 1 et refroidissement propre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - RedMagic lance son téléphone de jeu phare dans les régions internationales, notamment au Royaume-Uni, en Amérique du Nord et en Europe.

Déjà disponible en Chine, le RedMagic 7 Pro pourra être commandé dans le cadre d'une offre pour les lève-tôt à partir du 22 avril, avec des précommandes plus larges à partir du 27 avril.

Deux modèles seront disponibles - Supernova, avec 512 Go de stockage, et Obsidian avec 256 Go. Les deux versions seront livrées avec 16 Go de RAM.

Le chipset pour chacun est le Snapdragon 8 Gen 1 avec une puce dédiée aux jeux (Red Core 1).

Il y a un écran AMOLED FHD+ (1080 x 2400) de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il prend également en charge un taux d'échantillonnage tactile multi-doigts de 960 Hz.

Un appareil photo de 16 mégapixels placé sous l'écran évite la présence d'une encoche, tandis que l'arrière est équipé de trois appareils photo (64 mégapixels, 8 mégapixels et 2 mégapixels).

En tant que téléphone de jeu, le RedMagic 7 Pro est livré avec son propre turbofan intégré pour garder l'appareil au frais pendant le jeu. Vous disposez également d'une prise casque de 3,5 mm et d'un capteur d'empreintes digitales pour la sécurité. Une batterie de 5 000 mAh alimente l'appareil.

Les deux versions seront disponibles à partir de la même date, le prix du RedMagic 7 Pro Supernova étant de 899 $ / 899 € / 759 £.

Le modèle Obsidian sera vendu 799 $ / 799 € / 679 £.

Écrit par Rik Henderson.