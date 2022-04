Événement de lancement mondial de RedMagic 7 Pro : comment regarder et à quoi s'attendre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nubia organisera un événement de lancement spécial pour la version mondiale de son téléphone de jeu RedMagic Pro 7 le 12 avril.

Voici comment le regarder en direct et à quoi vous pouvez vous attendre.

L' événement de lancement de RedMagic 7 Pro débutera à 8h00 HAE le mardi 12 avril 2022.

Voici les horaires de votre région :

Côte ouest des États-Unis - 5h PDT

Côte est des États-Unis - 8 h HAE

Royaume-Uni - 13h BST

Europe centrale - 14h00 CEST

Qui est prêt à passer Pro ?



Plus d'infos sur le #REDMAGIC7Pro à venir le 12 avril ! https://t.co/zmTIMcbJSB – REDMAGIC (@redmagicgaming) 6 avril 2022

Nous espérons héberger le flux ici sur Pocket-Lint plus près du temps.

Alternativement, vous pourrez suivre le lancement sur le site officiel et/ou le compte Twitter .

Ces 3 étuis garderont votre iPhone 13 mince, protégé et magnifique Par Pocket-lint International Promotion · 25 Octobre 2021 Vous pouvez obtenir toutes sortes de styles et de niveaux de protection à partir des étuis Pitaka.

Le téléphone de jeu RedMagic 7 Pro est déjà disponible en Chine, après y avoir été lancé en février.

Cet événement est pour son déploiement mondial, où il rejoindra le RedMagic 7 standard dans la dernière gamme.

L'édition chinoise comprend 18 Go de RAM et 1 To de stockage. Il est livré avec un écran FHD + de 6,8 pouces (1080 x 2400) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une caméra sous-écran de 16 mégapixels.

L'unité à trois caméras arrière est composée d'une caméra principale de 64 mégapixels, d'un ultra-large de 8 mégapixels et d'une macro de 2 mégapixels.

Le processeur est le Snapdragon 8 Gen 1, tandis que la batterie est de 5 000 mAh et offre une charge rapide de 135 W.

Nous saurons bientôt si la version globale arbore les mêmes spécifications ou de légères adaptations. Le prix en Chine est d'environ 7 499 yuans (environ 902 £).

Écrit par Rik Henderson.