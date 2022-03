Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Bien qu'il semble que la 5G n'ait pas encore été entièrement déployée partout aux États-Unis ou même dans le monde, la Corée du Sud réfléchit déjà à la norme de nouvelle génération pour succéder à la 5G.

Le pays a annoncé qu'il "commercialiserait" les services de sixième génération d'ici 2028, selon Lim Hye-sook, ministre sud-coréen des sciences et des technologies de l'information et des communications. Elle a parlé de la 6G lors du MWC 2022 . "Nous poursuivons nos préparatifs pour l'ère 6G avec l'objectif de commercialiser la 6G de 2028 à 2030", a déclaré Lim.

"Il offrira un réseau 50 fois plus rapide que le service actuel et une couverture étendue jusqu'à 10 kilomètres au-dessus du sol", a ajouté Lim, ont rapporté l' agence de presse Yonhap et le Korea Herald . Lim a également noté que la Corée du Sud avait fait beaucoup de progrès dans la vitesse et la couverture du réseau 5G depuis qu'elle est devenue le premier pays à commercialiser les services 5G en 2019.

Additionnez tout cela, et si la Corée du Sud commence effectivement à déployer la 6G en premier dans les six prochaines années, alors peut-être que le reste du monde commencera à l'adopter vers 2031.

De plus, lors du salon annuel de la technologie mobile qui s'est déroulé du 28 février au 3 mars à Barcelone, la ministre a déclaré avoir discuté avec divers responsables américains, finlandais et indonésiens de la 5G, de la 6G et du métaverse. Elle a promis que la Corée du Sud envisageait d'investir dans les technologies numériques telles que le métaverse, la blockchain, l'intelligence artificielle et le cloud.

Écrit par Maggie Tillman.