(Pocket-lint) - Osom, une nouvelle startup technologique qui serait composée d'anciens employés d'Essential, a annoncé quelques détails sur son téléphone phare axé sur la confidentialité qui arrivera plus tard cette année.

Appelé OV1, il est doté d'un cadre en acier inoxydable avec des accents de titane, d'un dos en céramique, d'un verre de protection Corning Victus et d'un processeur Qualcomm. Il sera disponible en blanc et noir mat pour commencer, mais apparemment plus de couleurs sont en préparation. La police Android a affirmé que l'OV1 est « sensiblement plus grand » que le téléphone Essential acclamé par la critique - auquel il ressemble, bien que cela n'ait apparemment pas été intentionnel. C'est juste la même équipe qui a conçu et conçu l'Essential Phone qui a également conçu l'OV1.

Très heureux d'annoncer que l'OV1 sera basé sur un chipset de la série @Snapdragon 8. Bien que cela signifie un léger retard dans notre date d'expédition d'origine, cela signifie également une expérience plus riche en fonctionnalités et plus privée pour vous. À venir Q4 2022 ! #osom2022 #posez votre vie privée pic.twitter.com/SttMIXKgEz – OSOMPrivacy (@OsomPrivacy) 3 mars 2022

L'OV1 devait être entièrement annoncé début mars, selon TechCrunch, mais cela a été retardé afin que l'entreprise puisse mettre à niveau le processeur du téléphone. Osom vise à utiliser un chipset de la série Snapdragon 8, mais il n'a pas encore précisé quelle puce spécifique. Il a déclaré que le téléphone bénéficierait d'une autonomie de batterie "toute la journée" et d'une prise en charge de l'ultra large bande. Nous pouvons également nous attendre à une « expérience de caméra vraiment phare » sur l'OV1 - grâce aux caméras arrière de 48 mégapixels et 12 mégapixels et à un tireur frontal de 16 mégapixels.

Enfin, il aura de la place pour deux cartes SIM physiques et sera livré avec un câble USB-C vers C dans la boîte - mais pas de brique de charge. Cela dit, l'USB-C est l'une des choses qui font de l'OV1 un téléphone axé sur la confidentialité, car il dispose d'un commutateur physique qui permet aux utilisateurs de basculer entre la charge et le partage de données.

Une lumière indiquera également quel mode est en cours d'utilisation.

Le fondateur et PDG Jason Keats a déclaré aux médias qu'Osom souhaitait créer des appareils, des logiciels et des services qui "facilitent la confidentialité des utilisateurs individuels". Les détails sont encore minces, tout comme la date précise de lancement et le prix de l'OV1. Selon certaines informations, il devrait être lancé aux États-Unis vers le quatrième trimestre et coûter bien moins de 1 000 dollars.

Écrit par Maggie Tillman.