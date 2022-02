Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nubia a annoncé les RedMagic 7 et 7 Pro, les derniers de sa série de téléphones de jeu.

Dévoilés en Chine aujourd'hui, jeudi 17 février 2022, et bientôt également lancés dans le monde entier, les combinés RedMagic 7 fonctionnent chacun sur le chipset Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm et offrent des écrans FHD+ 20:9 AMOLED de 6,8 pouces.

Les téléphones disposent également du système de refroidissement exclusif du fabricant, avec un turboréacteur intégré.

Une puce de jeu indépendante peut également être trouvée à l'intérieur du modèle RedMagic 7 Pro. La puce Red Core 1 améliore les touches d'épaule, les vibrations, la définition de l'éclairage du jeu et les effets sonores.

Il comprend également une caméra sous-affichage (UDC). Les deux modèles utilisent la RAM LPDDR5.

Le RedMagic 7 standard a un taux de rafraîchissement d'écran de 165 Hz et un taux d'échantillonnage tactile de 720 Hz. Le 7 Pro baisse le rafraîchissement de l'écran à 120 Hz (probablement à cause de l'UDC), mais augmente l'échantillonnage tactile à 960 Hz et devrait donc être plus réactif.

Les deux sont livrés avec des déclencheurs d'épaule d'échantillonnage tactile de 500 Hz.

Une autre différence entre les deux se présente sous la forme de la taille de la batterie - le 7 a une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 125 W, tandis que le Pro a une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 135 W.

Les deux ont des capteurs d'empreintes digitales intégrés pour la sécurité.

Les RedMagic 7 et 7 Pro seront disponibles en Chine à partir du 21 février, au prix de 3 999 yuans (463 £ au taux de change actuel) et 4 799 yuans respectivement.

Les versions globales seront annoncées le mardi 22 février pour une date de sortie le 10 mars.

Écrit par Rik Henderson.