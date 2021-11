Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les énormes ventes du Black Friday sont devenues plus quune simple lutte à la quincaillerie locale pour obtenir une télévision à prix réduit. Cest maintenant un événement qui sétend sur la majeure partie du mois de novembre, avec une grande partie des remises concentrées sur les deux dernières semaines.

Au cours des dernières années, limportance du Black Friday pour les détaillants en ligne a explosé. Une fois positionné comme "Cyber Monday", la réalité est que le dernier lundi est presque sans importance, la plupart des offres ayant été en ligne pendant au moins une semaine entière - et souvent plus longtemps.

Lanticipation du Black Friday sest renforcée au début de 2021 et nous voyons déjà des pré-annonces doffres : nous avons déjà entendu parler de remises de marques comme Oppo et OnePlus proposant des remises sur les smartphones et nous avons entendu parler de marques comme Arlo, TCL et Xiaomi - dont certains proposent déjà des ventes flash via leurs propres sites Web.

Approchez ces transactions avec prudence, cependant. Oppo annonce quil proposera lOppo Find X3 Pro avec une économie de 9% - cela vous coûtera donc 999 £. Cependant, il était disponible à partir de 849 £ dans le passé, donc les économies que vous pourriez voir ne sont peut-être pas les meilleures.

Meilleurs smartphones classés en 2021 : Les meilleurs téléphones mobiles disponibles à lachat aujourdhui Par Chris Hall · 4 Peut 2021 Les meilleurs smartphones que vous pouvez actuellement acheter, couvrant le meilleur de liPhone et de Samsung, et tout ce quAndroid a à offrir

Dans certains cas, vous constaterez que les prix en ligne ont augmenté, de sorte que lorsque les remises arrivent, cela ressemble à une offre encore meilleure.

Lorsque le Black Friday se limitait au Black Friday, il était facile dattendre et de voir quels étaient les prix et de prendre votre décision. Mais à mesure que lévénement sallonge, prendre une décision dachat devient plus difficile - les premières offres peuvent ne pas être les meilleures offres qui apparaissent au cours du mois. Au cours des dernières années, nous avons vu certains détaillants saligner sur les prix alors que les prix baissent.

Cela ne veut pas dire que le Black Friday nest pas un grand événement de vente. Il y aura de grosses remises dans un certain nombre de domaines et nous vérifierons les prix pour voir si quelque chose est réellement une bonne affaire - et chercherons les meilleurs prix que nous pouvons trouver sur les smartphones , les écouteurs et les téléviseurs .

La chose la plus importante à considérer lors de vos achats dans les soldes du Black Friday est de déterminer ce que vous devez réellement acheter et si vous êtes satisfait du prix qui vous est proposé. Pour beaucoup, attendre la mi-novembre peut être la meilleure stratégie.