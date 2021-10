Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le fabricant néerlandais Fairphone est de retour avec son premier combiné 5G .

Comme ses appareils précédents, le Fairphone 4 5G est grand sur la durabilité. Il est modulaire, ce qui le rend plus facile à réparer et devrait donc durer plus longtemps entre les mises à niveau.

Il est livré avec une garantie gigantesque de cinq ans sans frais supplémentaires, afin dencourager les clients à conserver lappareil plus longtemps que dhabitude. Le support logiciel est également garanti jusquen 2027, la société affirmant quelle garantira que les versions Android jusquà Android 15 fonctionneront. Si le chipset nest pas capable, il sera amélioré dans le cadre de lassistance après-vente.

"Nous adoptons une approche complètement différente de la fabrication de smartphones", a déclaré Eva Gouwens, PDG de Fairphone.

« Nous changeons la façon dont les appareils sont fabriqués et utilisés. Nous voulons remettre en question la façon traditionnelle de concevoir des appareils, y compris la notion selon laquelle plus mince est meilleur. Le point de départ du développement était de produire un smartphone haut de gamme durable et évolutif, facilement réparable, conçu pour durer et donc plus circulaire et équitable."

En termes de spécifications, le Fairphone 4 5G est livré avec un écran Full HD+ de 6,3 pouces, protégé par Corning Gorilla Glass 5.

Il fonctionne sur un processeur Qualcomm Snapdragon 750G, avec 6 Go ou 8 Go de RAM selon le modèle. Le stockage est soit de 128 Go, soit de 256 Go, encore une fois selon le combiné choisi.

Il y a une caméra principale de 48 mégapixels à larrière, qui prend en charge la détection de phase. Un capteur supplémentaire de 48 mégapixels est inclus pour la photographie macro et ultra-large.

Un vivaneau de 25 mégapixels se trouve à lavant, caché dans une petite encoche.

Le téléphone est disponible en pré-commande dès maintenant sur Fairphone.com , au prix de 499 £ / 579 € ou 569 £ / 649 €, selon la variante. Le modèle 128 Go sera disponible en gris, le modèle 256 Go ajoutant également des versions mouchetées vertes et vertes.

Il sera expédié à partir du 25 octobre 2021, avec une disponibilité supplémentaire via les opérateurs britanniques EE , Your Co-op Mobile, Honest Mobile, Sky Mobile et Virgin Media.