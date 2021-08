Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Vous avez donc reçu le vaccin et souhaitez un moyen simple de prouver votre statut vaccinal COVID-19 lors de vos déplacements, surtout si vous avez oublié votre carte de vaccination à la maison. Heureusement, il existe une solution simple : ajoutez votre carte de vaccination COVID à votre téléphone. Ce sera comme un passeport de vaccination mobile.

Aux États-Unis, les grandes villes - telles que New York, San Francisco et la Nouvelle-Orléans - exigent désormais une preuve de vaccination pour dîner dans les restaurants et participer à dautres activités dintérieur. Lensemble de lÉtat de Californie emboîte même le pas. De nombreuses entreprises, équipes sportives et groupes musicaux à travers le pays demandent également aux gens une preuve de statut vaccinal, compte tenu de la résurgence de COVID-19 et de la variante Delta. Même au Royaume-Uni, il existe une demande croissante de preuve de statut vaccinal.

En fait, le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré en juillet que les boîtes de nuit anglaises et autres lieux très fréquentés exigeront des clients quils présentent une preuve de vaccination complète à partir de la fin septembre 2021. Voici donc comment vous pouvez facilement porter un dossier sur votre téléphone, que vous habitiez aux États-Unis ou au Royaume-Uni.

Voici les différentes manières de rechercher et de conserver votre carte de vaccination :

Tout dabord, consultez votre fournisseur de vaccination. De nombreux Américains ont reçu leurs injections dans une pharmacie ou une épicerie locale participant au programme de pharmacie de détail approuvé par le CDC. Certaines de ces entreprises autorisent laccès aux dossiers de vaccination électroniques via leur site Web. Walmart vous permettra de récupérer des copies de vos dossiers via son site Web et son application . De même, ceux qui se sont rendus au CVS pour leurs vaccins peuvent trouver et accéder à leurs dossiers de vaccination COVID via un portail.

Nous vous recommandons de rechercher votre fournisseur en ligne ou de lappeler pour savoir sil propose des enregistrements numériques des vaccins et comment vous pouvez les ajouter à votre téléphone.

Certains États et territoires proposent des applications de cartes de vaccination que vous pouvez utiliser. Par exemple, lArizona, la Louisiane, le Maryland, le Mississippi, le Dakota du Nord, Washington, la Virginie-Occidentale et Washington DC utilisent le service gratuit MyIR Mobile. Pendant ce temps, les Californiens peuvent utiliser myvaccinerecord.cdph.ca.gov pour accéder à leurs dossiers de vaccination, et les New Yorkais ont lapplication Excelsior Pass. Sachez simplement que plusieurs États, comme lAlabama, lArizona et lIndiana, ont interdit les passeports vaccinaux.

Maintenant, si votre état autorise les applications didentification numérique - par exemple, le Colorado et la Louisiane le font - vous pouvez lutiliser pour ajouter une photo de votre carte de vaccination sur votre téléphone. Les résidents du Colorado utilisent l application MyColorado, tandis que les résidents de la Louisiane peuvent saisir une version électronique de leurs dossiers dans le LA Wallet , lapplication didentification numérique de lÉtat. Cela vaut la peine de rechercher votre état sur Google pour trouver les dernières informations, car elles sont probablement sujettes à changement, dautant plus que nous approfondissons cette pandémie sans fin.

Aux fins de ce guide, nous expliquerons comment les résidents dun État - New York - peuvent utiliser Excelsior Pass pour ajouter leur carte à un téléphone et montrer une preuve de statut.

Téléchargez lapplication NYS Excelsior Pass Wallet pour iPhone ou Android. Ouvrez lapplication et entrez votre nom, votre code postal, votre numéro de téléphone et votre date de naissance. Indiquez également la vaccination que vous avez reçue et la date à laquelle vous avez reçu votre deuxième dose.

Si vous avez reçu la dose unique de Johnson & Johnson, vous naurez quà saisir la date. Lorsque les informations seront traitées, votre carte apparaîtra. Lorsque vous êtes prêt à utiliser le pass, ouvrez lapplication NYS Wallet que vous avez téléchargée. Cliquez sur le pass actif - la carte qui apparaît dans lapplication. Vous verrez un code QR que quelquun qui vérifie votre vaccination peut scanner. Vous pouvez également ajouter la carte à Apple Wallet sur iPhone en appuyant sur le bouton "Ajouter à Apple Wallet". Si vous faites cela, vous pouvez simplement ouvrir lapplication Wallet pour récupérer le code QR.

Remarque : vous pouvez également saisir vos informations personnelles sur epass.ny.gov pour vérifier votre identité, puis vous pourrez accéder à votre pass avec un code QR qui vous est propre. Vous pouvez ajouter ce pass numérique à lapplication Excelsior Pass ou limprimer pour une copie physique. Le choix tappartient.

Plusieurs applications didentité numérique sont disponibles pour les consommateurs américains afin daccéder à un aéroport ou à des événements sportifs, et maintenant, ils peuvent détenir votre preuve de vaccination. Clear , CommonPass et VeriFly sont toutes considérées comme des applications réputées pour stocker les dossiers de vaccination.

Clear utilise un scan de votre visage pour plus de sécurité. Plus précisément, vous devrez dabord créer un compte Clear gratuit, puis vous pourrez télécharger votre pièce didentité avec photo pour quelle numérise et vérifie votre identité. À ce stade, vous pouvez créer un mot de passe et vous connecter à Clear. Dans le menu, ajoutez votre vaccination COVID-19 soit en scannant votre carte directement, soit en ajoutant votre code QR fourni par un État pris en charge. Vous pouvez également vous connecter au site dun fournisseur, tel que Walmart, pour récupérer votre preuve de vaccination.

Une fois que vous avez ajouté toutes les informations nécessaires, lapplication Clear générera un code QR à scanner pour prouver votre statut vaccinal.

Il existe des moyens authentifiés dobtenir vos informations de vaccination dans lapplication Apple Wallet, lapplication Google Pay et même lapplication Samsung Pay.

Certains États (comme New York) ainsi que des fournisseurs de vaccins et des applications tierces proposent déjà des moyens dobtenir votre carte de vaccination dans l application Apple Wallet. Nous avons détaillé le fonctionnement du processus Excelsior Pass de New York dans loption 2 ci-dessus. Vous pouvez également utiliser VaxYes de GoGetVax pour générer un certificat vérifiable qui peut être placé dans Apple Wallet (ou dans Google Pay). Vous devrez entrer votre numéro de téléphone sur le site puis télécharger une image de votre carnet de vaccination.

En retour, vous recevrez une carte numérisée qui pourra être stockée dans Apple Wallet.

Remarque : vous devez également savoir que la mise à jour iOS 15 dApple, prévue cet automne, comprendra une application Santé mise à jour qui vous permettra de stocker des dossiers de vaccination vérifiables.

Google propose une page dassistance détaillant les autres moyens daccéder à votre carte de vaccination, en particulier dans Google Pay. Lorsque vous recevez votre prise de vue, votre fournisseur peut vous donner des instructions sur la façon de trouver vos dossiers en ligne. Si cest le cas, faites-le depuis votre téléphone. Lorsquon vous demande de lenregistrer localement avec Google Pay , faites-le. Accédez ensuite aux paramètres de votre appareil et appuyez sur Google > Paramètres des applications Google > Google Pay. Touchez le bas de lécran et balayez vers le haut pour trouver votre carte COVID et lenregistrer.

Il peut également vous être demandé si vous souhaitez ajouter une icône sur votre écran daccueil pour faciliter la recherche de votre carte COVID. Si vous souhaitez ajouter un raccourci vers votre carte COVID sur lécran daccueil de votre appareil, appuyez sur Plus (icône à trois points) > Enregistrer dans laccueil.

Samsung sest associé à lassociation à but non lucratif The Commons Project pour vous aider à numériser votre carnet de vaccination. Une fois que vous avez authentifié votre carte via lapplication CommonHealth, vous pouvez ajouter les détails à votre portefeuille Samsung Pay . La fonctionnalité sera déployée dici la fin août 2021 sur les téléphones Galaxy prenant en charge Samsung Pay. Cela inclut tous les appareils Galaxy S depuis le Galaxy S6, la gamme Note depuis le Note 5, tous les appareils pliables Samsung et la série Galaxy A (A32 5G et A50).

Samsung a déclaré que vos données seront sécurisées et que le transfert de lapplication CommonHealth vers Samsung Pay est facile.

Daprès ce que nous pouvons dire, les propriétaires de Galaxy devront utiliser l application Common Health pour télécharger leurs dossiers de vaccination auprès de leur fournisseur. Ce processus authentifiera votre enregistrement et vous permettra de lafficher dans lapplication Samsung Pay et de le partager sous forme de code QR. Cela ressemble à la façon dont Google Pay peut ajouter des cartes de vaccination.

Enfin, si votre état ou fournisseur de vaccins ne fonctionne pas avec lapplication de portefeuille de votre téléphone pour vérifier le statut de vaccination, en dernier recours, vous pouvez simplement scanner et enregistrer votre carte de vaccination avec lappareil photo de votre téléphone. Sachez simplement que la méthode de numérisation des cartes nest pas vérifiable et peut ne pas être acceptée partout.

Il existe plusieurs façons de numériser votre pass sur iPhone. Par exemple, vous pouvez ouvrir l application Notes , créer une nouvelle note intitulée « Vaccin COVID-19 », puis cliquer sur licône de lappareil photo. Un menu devrait apparaître avec la possibilité de numériser des documents. Pointez votre appareil photo sur la carte et lorsquil fait la mise au point, cliquez sur le bouton en bas de lécran pour capturer une image. Vous pouvez également utiliser une application de numérisation tierce. Google PhotoScan a utilisé lIA pour que votre image ressemble à un véritable scan.

Les utilisateurs dAndroid peuvent télécharger Google Drive . (Les utilisateurs diPhone peuvent également utiliser lapplication Google Drive.) Une fois que vous lavez fait, appuyez simplement sur le symbole "Ajouter", puis sur le symbole "Scan" (icône de lappareil photo). De là, positionnez votre appareil photo sur votre carnet de vaccination jusquà ce quil fasse la mise au point et scanne. Vous pouvez ensuite enregistrer votre document en appuyant sur la coche.

Les Britanniques peuvent utiliser loption 5 comme décrit ci-dessus - qui consiste à utiliser lappareil photo de votre téléphone pour numériser et enregistrer votre carte de vaccination. Vous pouvez également utiliser loption 4 ou utiliser lapplication de portefeuille de votre téléphone pour stocker et accéder à vos dossiers de vaccination. Mais il y a aussi un moyen de passer par le NHS, et cest beaucoup plus officiel.

Voici ce que vous devez savoir.

Au Royaume-Uni, il est plus simple daccéder à votre carte de vaccination sur votre téléphone. Lapplication principale du NHS a été mise à jour pour permettre à ceux qui se qualifient pour le NHS COVID Pass en Angleterre de lajouter à leur portefeuille Apple, plutôt que de simplement pouvoir y accéder via lapplication NHS ou le télécharger au format PDF. Lajout de votre COVID Pass à votre Apple Wallet signifie quil est facilement accessible, même lorsque vous navez pas de connexion Internet. Pocket-lint a un guide qui explique comment le processus fonctionne.

Noubliez pas que pour obtenir un pass COVID, vous devez être doublement vacciné ou avoir subi un test négatif et signalé le résultat au gouvernement.