Corning lance deux nouveaux composites Gorilla Glass pour les performances de lappareil photo

(Pocket-lint) - Fabricants de Gorilla Glass, Corning vient dannoncer deux nouveaux composites Gorilla Glass spécialement conçus pour les couvertures dappareils photo pour téléphones portables. Nommés Corning Gorilla Glass avec DX et Corning Gorilla Glass avec DX+, ces nouveaux composites sont censés améliorer la résistance aux rayures et la durabilité par rapport aux couvre-objectifs actuels.

Les couvercles de caméra actuels ont des revêtements antireflet qui permettent spécifiquement une bonne capture de la lumière. Corning affirme que ce nouveau composite augmentera les performances de capture de la lumière tout en offrant plus de durabilité et de résistance aux rayures. Il affirme quil laissera passer 98% de la lumière à travers le composite, contre 95% avec les revêtements antireflet. Il indique quun couvre-objectif rayé déformera et dégradera les performances de lappareil photo, ce qui est tout à fait logique, il est donc formidable de voir des progrès dans lamélioration de cela.

Il y a toujours une pression pour que les performances des caméras mobiles soient aussi proches que possible de la qualité professionnelle, et cela pourrait être un pas dans la bonne direction. Nous ne protégeons pas nos téléphones autant quun appareil photo dédié. Pourtant, nous prenons beaucoup plus de photos avec un téléphone que nous nen avons jamais eu avec nimporte quel autre appareil photo.

La première entreprise à utiliser Corning Gorilla Glass avec DX et Corning Gorilla Glass avec DX+ sera Samsung, mais comme Corning fournit plus de 45 marques avec son Gorilla Glass, il trouvera sans aucun doute son chemin sur beaucoup plus de téléphones à lavenir.

