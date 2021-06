Le gouvernement veut interdire lutilisation du téléphone portable dans les écoles britanniques

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les téléphones portables et les enfants ont toujours été un sujet brûlant et maintenant le gouvernement britannique envisage dinterdire lutilisation des téléphones portables pendant la journée scolaire.

La proposition, présentée par le secrétaire à lÉducation Gavin Williamson, veut lutter contre la distraction causée par les téléphones, affirmant qu« ils peuvent avoir un effet néfaste sur la santé mentale et le bien-être dun élève » lorsquils sont mal utilisés ou surutilisés.

La plupart des jeunes diraient que leur téléphone est leur vie, quil leur permet de rester en contact avec leurs amis et que ne pas avoir accès à un smartphone signifie essentiellement quils sont coupés de tout ce qui se passe dans leur monde.

Initialement, il sagira dun appel à témoignages, rassemblant des informations auprès des enseignants, du personnel et des parents avec une consultation de 6 semaines. Lobjectif est daméliorer le comportement dans les écoles et de supprimer le rôle que les téléphones portables pourraient jouer en alimentant les mauvais comportements.

Pour de nombreux parents, les smartphones sont considérés comme un mal nécessaire, ce qui signifie quun enfant peut être contacté à mesure quil gagne en autonomie, ainsi que permettre le contact lorsque les choses changent, comme le train est annulé ou quune activité parascolaire a été oubliée.

Certaines écoles interdisent déjà lutilisation des téléphones portables - mais certaines utilisent activement les téléphones portables pendant la journée dans le cadre dactivités plus larges, acceptant que les smartphones font désormais partie de la vie quotidienne et que trouver et traiter des informations est une compétence précieuse et que les téléphones ne sont pas seulement une question de TIC Tac.

En même temps, le smartphone est un portail vers tout ce qui est inapproprié sur Internet, toutes les formes de divertissement et de jeux ainsi que lomniprésence des médias sociaux.

"Pour que nous puissions aider les élèves à surmonter les défis de la pandémie et à améliorer les opportunités pour tous les jeunes, nous devons nous assurer quils peuvent bénéficier de salles de classe calmes qui les aident à sépanouir", a déclaré Williamson.

De nombreux étudiants diront que cest leur téléphone portable qui les a aidés à faire face à lisolement de la pandémie, leur permettant de rester en contact social avec des amis quils ne pouvaient pas voir.

Cest une question épineuse à coup sûr et nous pensons que cela entraînera une standardisation de la politique, mais pas de changement énorme dans la réalité.

Les enfants et les parents ne voudront pas abandonner les téléphones portables en raison de lavantage quils offrent de voyager, ils seront donc toujours scolarisés ; beaucoup dans léducation sont susceptibles de dire quil y a des problèmes bien plus importants dans les écoles à considérer et quils devraient être laissés à gérer leurs propres politiques.

Écrit par Chris Hall.