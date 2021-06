Le métro de Londres sera entièrement compatible 4G dici la fin de 2024

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Après des essais réussis lannée dernière, les travaux ont commencé sur le déploiement complet des services mobiles sur le réseau du métro de Londres.

Transport for London a attribué à BAI Communications un contrat de 20 ans pour fournir la technologie permettant de fournir une connectivité de données mobiles dans chaque station et tunnel. Les Londoniens pourront donc utiliser leur téléphone même lorsquils voyagent à lintérieur dun métro.

Un programme pilote fonctionne dans lest de Londres depuis mars 2020, avec des partenaires de réseau mobile, dont O2 et EE, fournissant une connectivité 4G sur la ligne Jubilee. Le nouveau système sétendra à lensemble du réseau dici la fin de 2024.

Les premières gares centrales à bénéficier dune connectivité complète sont Oxford Circus, Tottenham Court Road, Euston, Bank et Camden Town. Les travaux ont commencé et devraient se terminer dici la fin 2022. Dautres stations seront ensuite ajoutées au cours des deux années suivantes.

Les meilleures offres SIM uniquement: données 5G illimitées pour 16 £ / m sur trois Par Rob Kerr · 22 Juin 2021

"Jai promis aux Londoniens que sils me réélisaient pour un second mandat en tant que maire, je fournirais la 4G sur tout le réseau de métro. Il est déjà opérationnel sur la moitié est de la ligne Jubilee et je suis ravi dannoncer aujourdhui que je suis le respect de cet engagement et un accès Internet complet seront disponibles dans le métro, les principales gares du centre de Londres telles quOxford Circus et Euston devraient en bénéficier avant la fin de lannée prochaine », a déclaré le maire de Londres, Sadiq Khan.

« Protéger les emplois et stimuler léconomie de notre ville est une priorité absolue pour moi alors que Londres se reconstruit après cette pandémie, et investir dans la connectivité et linfrastructure numérique de Londres est au cœur de cela. »

Écrit par Rik Henderson.