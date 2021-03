Le téléphone de jeu RedMagic 6 sortira dans le monde entier le 15 avril

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les téléphones RedMagic 6 Series seront disponibles dans le monde entier à partir du 15 avril 2021.

Auparavant annoncés comme l édition Tencent pour la Chine , les RedMagic 6 et RedMagic 6 Pro seront également disponibles dans un certain nombre dautres pays, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe centrale.

Les combinés seront au prix de 509 £ (599 $ / 599 €) pour le 128 Go RedMagic 6, 599 £ (699 $ / 699 €) pour le 256 Go 6 Pro.

Comme les versions Tencent, les éditions mondiales sont toutes équipées dun écran AMOLED 165 Hz 6,8 pouces Full HD + (2400 x 1080) avec échantillonnage tactile de 500 Hz pour des temps de réponse ultra rapides.

Ils sont alimentés par le processeur Qualcomm Snapdragon 888, avec 12 Go de RAM sur le 6, 16 Go de RAM sur le 6 Pro.

Les deux téléphones utilisent le système de refroidissement multidimensionnel ICE 6.0 et disposent dun «ventilateur turbo» intégré. Cela garantit que chacun peut fonctionner à des vitesses dhorloge élevées sans surchauffe.

Le RedMagic 6 Pro dispose également dune plaque arrière de dissipation thermique de qualité aérodynamique.

Les deux téléphones prennent en charge la connectivité 5G et trois caméras à larrière (64 mégapixels, 8 mégapixels, 2 mégapixels). Il y a un appareil photo de 8 mégapixels à lavant de chacun.

Les précommandes avant le 9 avril auront la chance dobtenir les véritables écouteurs sans fil RedMagic gratuitement.

Écrit par Rik Henderson.