Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les téléphones RedMagic 6 Series Tencent Edition précédemment taquinés ont été lancés en Chine, RedMagic annonçant également quun lancement mondial de la gamme de combinés de jeu aura lieu le 16 mars.

Les téléphones Tencent RedMagic 6 et 6 Pro sont chacun équipés décrans AMOLED FHD + de 6,8 pouces (2400 x 1080) capables datteindre des taux de rafraîchissement de 165 Hz. La technologie Touch Choreographer leur permet de sélectionner automatiquement le rafraîchissement correct en fonction de vos actions - de 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz et 165 Hz - ce qui garantit que les tâches normales et la visualisation vidéo consomment moins dénergie que les sessions de jeu plus hardcore.

Les 6 et 6 Pro affichent également une fréquence déchantillonnage tactile allant jusquà 500 Hz, permettant des temps de réponse extrêmement rapides pour les jeux sur écran tactile. Le temps de réponse peut être aussi bas que 8 ms.

Ils sont chacun alimentés par un processeur Qualcomm Snapdragon 888, avec la dernière architecture Kryo 685. Un noyau ultra-large Cortex-X1 lui permet de cadencer jusquà 2,8 GHz, tandis que les graphiques Adreno 660 sont censés améliorer les performances de rendu de 35% (probablement par rapport au GPU du RedMagic 5S ).

Vous obtenez 12 Go de RAM LPDDR5 et les deux téléphones sont 5G.

Les principales différences entre le 6 et le 6 Pro sont que le Pro est livré avec une mémoire flash plus rapide et une conception de lame de glace à dissipation thermique de «qualité aérodynamique» à larrière.

Le lien Tencent inclut le moteur de jeu Solar Core du développeur préinstallé.

Meilleurs smartphones 2021: les meilleurs téléphones mobiles disponibles à lachat aujourdhui Par Chris Hall · 4 Mars 2021

Le prix des téléphones a été annoncé à 3799 ¥ (420 £) pour le modèle de démarrage du Tencent RedMagic 6 (8 Go de RAM, 128 Go de stockage), 4399 ¥ (486 £) pour le 6 Pro (12 Go de RAM, 128 Go de stockage).

La version mondiale du RedMagic 6 ne sera annoncée le mardi 16 mars 2021. Vous pouvez consulter un compte à rebours avant lévénement ici .

Écrit par Rik Henderson.