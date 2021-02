La marque Nothing de Carl Pei possède désormais Essential

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La nouvelle marque de Carl Pei , Nothing, possède désormais lancienne société dAndy Rubin, Essential. Le changement de propriétaire a été enregistré au début de 2021.

Essentiel, si vous vous souvenez, était une entreprise dont la philosophie était de lancer des produits sans aucune distraction inutile. Le premier téléphone Essential était vraiment mince, construit en titane et ne comportait pas de bosses ni de protubérances de caméra.

Il avait également des lunettes extrêmement maigres pour un téléphone de son temps, à part le menton en bas de lécran. Sa minuscule encoche de caméra selfie en haut était également un monde loin de la plupart des autres sur le marché à lépoque.

Nous savons déjà que le premier produit de Nothing sera une paire d écouteurs intelligents véritablement sans fil . Cependant, on ne sait pas exactement ce que Nothing a lintention de faire avec Essential ou pourquoi il a décidé que Essential valait la peine dêtre possédé.

Nous savons que lorsque rien a été officiellement annoncé, il a proclamé une philosophie similaire de la technologie de construction qui a disparu à larrière-plan et na pas gêné la vie quotidienne.

Essential na pas du tout lancé beaucoup de produits avant de les emballer et de sarrêter. En fait, le téléphone essentiel (PH-1) était le seul produit lancé.

9to5Google, qui a découvert lacquisition pour la première fois , pointe vers un produit inédit appelé Essential Home qui - tout comme Google Home et Amazon Echo - a été conçu pour être un assistant intelligent attrayant pour la maison. Il nest jamais sorti.

À la suite dallégations de harcèlement sexuel contre le propriétaire dEssential, lancien googleur Andy Rubin, tous les espoirs dun suivi sur smartphone ont également été écrasés. La société avait lintention de lancer un smartphone candybar au look étrange appelé PH-2.

Cependant, rien na dit sil allait lancer des smartphones. Cependant, étant donné lexpérience de Carl Pei chez OnePlus, il semble que cela pourrait être quelque chose quil fera à un moment donné dans le futur, même si cela commence petit pour commencer.

Nous savons que rien na lintention de lancer un écosystème dappareils à terme, alors peut-être que Essential a encore des idées de produits intéressantes dans son portefeuille de développement. Ou peut-être que ce nest essentiellement rien. Le temps nous le dira.

