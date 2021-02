Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - MediaTek a dévoilé son nouveau modem 5G pour smartphones: le M80.

Ok, ok, donc cest difficile dêtre super excité par un modem, non? Faux. Voici pourquoi le M80 - qui apparaîtra en tandem avec les futurs chipsets Dimensity - est une étape importante dans la démocratisation de la 5G.

Le M80 prend en charge à la fois Sub-6GHz et mmWave. Cest la dernière de celles-ci - les bandes de fréquences plus élevées, entre 24 GHz et 100 GHz - qui importera encore plus à lavenir.

Pourquoi? Parce que, en particulier aux États-Unis, il y a eu beaucoup de fournisseurs qui soumissionnent pour des licences de spectre de fréquences. La FCC a déjà accordé plusieurs milliards de dollars par le biais denchères à Verizon, AT&T, T-Mobile, etc.

En bref: les fournisseurs de téléphonie mobile pourront utiliser ces bandes de fréquences plus larges pour transmettre vos données à des débits ultra-rapides et répondre à la demande.

Ainsi, lorsquune entreprise comme MediaTek produit le matériel pour permettre aux futurs appareils dutiliser une gamme aussi large de spectre de fréquences, cela ouvre le marché. À lheure actuelle, le modem X60 de Qualcomm offre également la possibilité doffrir Sub-6GHz et mmWave.

La grande question est de savoir si MediaTek sera en mesure dintégrer le M80 dans une gamme dappareils, et pas seulement dans des téléphones de niveau phare. Nous verrons quand les premiers appareils équipés de M80 - qui sont actuellement à confirmer - seront lancés plus tard en 2021.

Écrit par Mike Lowe.