Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La marque distinctive de téléphones de jeu, RedMagic, a officiellement dévoilé un partenariat avec Tencent Games, établissant un centre de recherche sur les jeux et les futurs appareils en édition spéciale.

La plus grande nouvelle, cependant, est la confirmation quun RedMagic 6 sera lancé - en Chine à partir du printemps 2021, suivi des marchés mondiaux - comme prochaine étape de lévolution de RedMagic. nous avons vu les précédents RedMagic 5 et 5S ces derniers mois.

Ce lancement de RedMagic 6 inclura une version `` Tencent edition pour les fans deSports, bien que la personnalisation supplémentaire quil ajoutera au RedMagic 6 ne soit pas encore claire.

Le partenariat des deux sociétés, cependant, vise à "lintégration et loptimisation en profondeur des technologies logicielles et matérielles [pour] améliorer considérablement lexpérience de jeu des joueurs mobiles [et aider] les joueurs à rivaliser ensemble pour atteindre leur maximum de compétences", selon au communiqué de presse de RedMagic.

Le RedMagic 6 comportera ce que la société appelle un "moteur daccélération de jeu SolarCore" - qui est personnalisé par Tencent - pour optimiser des taux de rafraîchissement plus élevés, un délai inférieur, une réponse tactile plus rapide et plus encore.

Alors, quattendons-nous du RedMagic 6? Eh bien, le 5S avait un écran de taux de rafraîchissement de 144 Hz, nous pensons donc que le seul moyen est de monter. Il a déjà été confirmé que le Dimensity 1200 de MediaTek - dont nous notons quil nest pas confirmé pour être utilisé dans cet appareil - est capable de prendre en charge 168 Hz, de sorte que le matériel mobile est déjà sur la ligne de production pour offrir de telles possibilités. Dautres éléments de base, tels que les déclencheurs de jeu doubles, sont une évidence.

Écrit par Mike Lowe.