(Pocket-lint) - Les processeurs MediaTek de nouvelle génération pour 2021 - le Dimensity 1200 et le Dimensity 1100 légèrement abaissé - sont à nos portes, et devraient arriver dans des appareils encore sans nom à partir de la fin du premier trimestre.

Mais que peut offrir exactement ce nouveau matériel - construit sur larchitecture 6 nanomètres de TSMC - en termes de fonctionnalités? Eh bien, il existe une connectivité 5G, une prise en charge de la future caméra haut de gamme et, dans le cas du Dimensity 1200, la gestion du taux de rafraîchissement daffichage le plus élevé de toutes les plates-formes à ce jour (au-delà même du Snapdragon 888 de Qualcomm ).

Dimensity 1200: architecture CPU à trois clusters 1x ARM Cortex A78 (3GHz) 3x ARM Cortex A78 (2,8 GHz) 4x ARM Cortex A55 (2,0 GHz)

Dimensity 1100: architecture CPU à double cluster 4x ARM Cortex A78 (2,8 GHz)

4x ARM Cortex A55 (2,0 GHz)

Les deux: GPU Mali-G77 à neuf cœurs

Les deux: prise en charge de 16 Go de RAM

Les Dimensity 1200 et 1100 sont produits par TSMC semi-conducteurs en utilisant son processus 6 nm, la prochaine étape au-delà du processus 7 nm de lancien Dimensity 1000 lancé à la fin de 2019. Cela signifie un trajet plus court pour le courant dans le CPU et donc une plus grande efficacité et économies dénergie - MediaTek revendique une amélioration de 25 pour cent de génération en génération.

Si vous voulez jouer au jeu des nombres, il convient de noter que la plate-forme Exynos 2100 de Samsung et la plate-forme Snapdragon 888 de Qualcomm sont des processus de production de 5 nm - elles devraient donc théoriquement être à nouveau plus efficaces.

Mais revenons à Dimensity. Le 1200 et le 1100, tous deux basés sur l «APU 3.0» de la société, qui est un processeur hexa-core à intelligence artificielle (IA) - utilisé pour gérer lefficacité énergétique est de savoir comment répartir la charge de travail en fonction de la tâche à accomplir.

Le Dimensity 1200 est le haut de gamme de la paire, avec une architecture à trois clusters composée de quatre cœurs bas de gamme, trois cœurs haut de gamme et un noyau ultra-puissant. Le Dimensity 1100, quant à lui, opte pour un double cluster, divisant également les cœurs bas de gamme et haut de gamme.

Les deux sont puissants, mais le 1200 peut pousser un peu plus loin en ce qui concerne certaines fonctionnalités. MediaTek affirme quil exécutera PUBG Mobile à une vitesse constante de 90 ips; le 1100 à 60fps.

Cela peut bien dépendre de la RAM, mais il est possible de prendre en charge jusquà quatre canaux de LPDDR4 à 2133 MHz, donc jusquà quatre lots de 4 Go pour un total de 16 Go.

Les deux: modem M70 intégré DSDS 5G + 5G Sous-6 2CC



Tout processeur haut de gamme en 2021 prendra en charge la 5G, il nest donc pas surprenant de voir à la fois les Dimensity 1200 et 1100 intégrer le modem M70 de MediaTek.

Cela prend en charge la 5G (et la double veille double SIM 5G, cest-à-dire DSDS), y compris la prise en charge de la bande Sub-6 et lagrégation de porteuses (2CC), ce qui signifie que la vente actuelle de spectre deviendra encore plus pertinente pour les vitesses des utilisateurs finaux dans un proche avenir. Cependant, le M70 ne prend pas en charge mmWave.

Dimensity 1200: Quad HD à 90Hz, Full HD + à 168Hz

Dimensity 1100: Quad HD à 90Hz, Full HD + à 144Hz

Les deux: prise en charge HDR10 +

Lune des caractéristiques remarquables du Dimensity 1200 est la prise en charge de laffichage. Il peut gérer une résolution Full HD + jusquà un taux de rafraîchissement de 168 Hz - le plus rapide de toutes les annonces de processeur à ce jour (le SD888 de Qualcomm prend en charge 144 Hz). Cest tout à fait léloge des appareils de jeu de nouvelle génération, si les fabricants de téléphones se lancent à bord.

Le Dimensity 1100 prend en charge FHD + jusquà 144 Hz, tandis que les deux plates-formes peuvent gérer Quad HD jusquà 90 Hz. Cela devrait offrir de nombreuses options pour les appareils à ultra-haute résolution en termes de choix de la résolution sur le taux de rafraîchissement ou vice versa - ou de ne pas vouloir augmenter la longévité de la batterie.

Il existe également une prise en charge du HDR10 + - le format dynamique à plage dynamique élevée - afin que les écrans lumineux et les fournisseurs de contenu appropriés soient en mesure de fournir une expérience visuelle de premier ordre.

Le décodage vidéo prend en charge le codec AV1, prenant en charge le contenu 10 bits de résolution 4K. Pas dencodage 8K ici comme vous pourriez le trouver ailleurs.

Dimensity 1200: prise en charge de 200 mégapixels (pour une seule caméra)

Dimensity 1100: prise en charge de 108MP (pour une seule caméra)

Les deux: prise en charge de la double caméra 32MP + 16MP

Lautre élément important est la prise en charge du Dimensity 1200 pour le traitement de la résolution de la caméra principale jusquà 200 mégapixels. Actuellement, il ny a pas de capteur de caméra unique avec une résolution aussi élevée - mais cela indique à quoi sattendre de lindustrie dans les mois à venir.

Pourquoi voudriez-vous un support 200MP? Eh bien, il existe déjà des caméras 108MP, avec 150MP qui seraient au coin de la rue. En règle générale, ces capteurs à ultra-haute résolution sont utilisés pour fournir plusieurs sites de `` pixels à un seul pixel dimage résultante - généralement quatre contre un - pour ajouter des données supplémentaires qui se traduisent par une précision des couleurs, une netteté et une plage dynamique plus élevées. Mais cela nécessite également beaucoup de puissance de traitement!

Le Dimensity 1100 offre une prise en charge de 108 MP, ce qui, au moment de la rédaction de cet article, est la plus haute résolution que vous trouverez dans un téléphone. Beaucoup offrent toujours des unités 64MP, donc pour lexpérience sous-phare, nous soupçonnerions de voir le 1100 apparaître à plusieurs endroits.

Écrit par Mike Lowe.