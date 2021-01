Astro Slide 5G est le premier téléphone 5G avec un clavier QWERTY complet

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Après avoir été sur le site de financement participatif Indiegogo pendant un petit moment, le Planet Computers Astro Slide 5G est désormais officiel et il continue les tentatives de Planet Computers pour relancer le marché physique des smartphones QWERTY. Si ce nest pas le cas, proposez certainement un appareil à ceux qui aspirent encore à un clavier approprié.

Cest également le premier téléphone QWERTY avec 5G intégré, grâce au processeur MediaTek Dimensity 800 à l intérieur. Cest un peu un point sensible pour certains premiers bailleurs de fonds, bien quon leur ait initialement dit quil viendrait avec le Dimensity 1000, un chipset de niveau phare plus puissant.

Ce clavier est cependant le plus gros point de discussion ici. Cest un clavier QWERTY complet qui sétend sur toute la base, qui se trouve sous lécran.

Lorsque vous souhaitez lutiliser, il vous suffit de faire glisser lécran vers le haut en mode paysage, puis lécran se replie et est maintenu à un angle par un système de charnière sur mesure. En gros, le transformer en un petit ordinateur portable ou un téléphone de style Communicator.

Cela rappelle ces premiers jours dAndroid où les claviers étaient nombreux, sauf que les touches ne sont pas de petites choses rondes, elles sont beaucoup plus proches des touches de taille normale, le but étant que vous puissiez taper avec lui alors quil est assis sur un bureau ou une table .

Vitally, cette méthode daffichage coulissant signifie que vous pouvez réellement utiliser lécran comme un smartphone normal lorsquil est fermé. Les modèles précédents, comme le Cosmo , ne révélaient lécran principal que lorsquils étaient ouverts et avaient un petit écran secondaire pratiquement inutile à lavant.

Les touches sont rétro-éclairées et ne sont pas écrasées lorsque vous faites glisser lécran dessus. Au lieu de cela, ils sont encastrés, glissez donc facilement sous lécran rabattable une fois que vous avez fini de lutiliser.

Quant aux autres spécifications, cest une affaire résolument de milieu de gamme. Ce processeur Dimensity 800 est un processeur de milieu de gamme, mais il y a un panneau AMOLED FullHD + (1080 x 2340) de 6,39 pouces à lavant.

À lintérieur, il y a une batterie de 3500 mAh qui nest peut-être pas la spécification finale. La société envisage dajouter un tout petit peu plus dépaisseur et dintroduire une capacité de 4000 mAh à la place, pour en faire un véritable téléphone pour une journée bien remplie.

Vous obtenez 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, que vous pouvez étendre à laide dune carte microSD. Cela va dans un nouveau plateau de carte qui peut également contenir deux cartes SIM en même temps que la carte de stockage.

Pour quil soit pratique de charger et de brancher des objets, il y a un port USB-C des deux côtés du téléphone, plus il dispose même dune charge sans fil standard Qi jusquà 10W.

Au moment de son lancement - espérons-le en juin - il sera livré sous Android 11 avec les propres améliorations de la société pour tirer le meilleur parti de lécran de bureau et du clavier en mode paysage. Comme les téléphones précédents, il sera livré avec ses propres notes, e-mails et applications dorganisation dédiées.

Il ny a pas encore de prix entièrement défini, mais la société nous a dit que ce serait environ 699 $ lorsquil est disponible à lachat officiellement, bien que cela puisse changer en fonction dun certain nombre de facteurs.

