(Pocket-lint) - Les fournisseurs Internet et mobiles britanniques ont été ciblés par les politiciens comme ayant besoin daider davantage lors du dernier verrouillage national.

Les limites des données doivent être levées à des fins éducatives, disent-ils, car les parents délèves défavorisés ont du mal à augmenter leurs factures de téléphonie mobile et de large bande alors quils tentent de scolariser leurs enfants à la maison en ligne. Heureusement, de nombreux fournisseurs se sont déjà inscrits à des programmes ou ont mis en œuvre unilatéralement de nouveaux services pour aider.

Le leader travailliste Sir Kier Starmer a déclaré que le coût des données était "un gros problème" lors dune émission de BBC Radio 4 mardi.

"Nous demandons aux gens de supporter des restrictions très strictes. Et il doit y avoir lautre côté de ce contrat", a-t-il expliqué.

"Tout le monde doit essayer de faire en sorte que cela fonctionne. Et cela inclut les entreprises qui peuvent supprimer la facturation des données. Cest une situation grave."

Cependant, Three, EE, Virgin Mobile, Smarty, Tesco Mobile et Sky Mobile le font déjà, grâce à un programme du ministère de lÉducation pour aider les enfants défavorisés sans accès au haut débit domestique. Dans le premier cas, il fournit même des mises à niveau de données gratuites et illimitées: "Three UK fournira des mises à niveau illimitées de données aux écoliers défavorisés en Angleterre pour sassurer quils puissent poursuivre leurs études, car de nombreuses écoles à travers le pays déménagent apprentissage à distance », a-t-il déclaré dans un communiqué envoyé à Pocket-lint.

"Dans le cadre dun partenariat avec le ministère de lÉducation, lorsquun enfant est identifié comme nayant pas accès à Internet à la maison, son école peut demander des données supplémentaires gratuites via le programme Get Help with Technology du DFE. Les données illimitées seront appliquées à la fin de lannée scolaire en juillet. "

Les FAI font également leur part. Virgin Media propose aux clients bénéficiant dun crédit universel un service large bande Essential à faible coût de 30 jours pour seulement 15 £ par mois. Alors que BT a levé les limites dutilisation des données sur tous les plans haut débit à domicile.

Là où le problème est le plus grave, cest lorsque les parents nont accès quà des forfaits mobiles pay-as-you-go ou se les permettent avec des données limitées, qui facturent des frais supplémentaires exorbitants si un enfant doit utiliser la connexion pour les appels de lécole Zoom et Teams, pour exemple. Si tel est le cas, ils doivent contacter un site Web dédié du DoE à ladresse gov.uk pour savoir comment obtenir une connectivité de données alternative. Les écoles peuvent également être contactées directement car elles peuvent demander des routeurs sans fil 4G ou des cartes SIM de données, telles que celles fournies par Vodafone juste avant Noël.

