(Pocket-lint) - MediaTek a annoncé le Dimensity 700, son entrée fin 2020 dans lespace du chipset 5G, dans le but dapporter la connectivité 5G sur le marché de masse.

Avec le Dimensity 1000 haut de gamme déjà sur le marché - et la série abaisseur Dimensity 800 déjà existante - vous vous demandez peut-être pourquoi Dimensity 700 est important.

Voici une ventilation des détails du chipset 5G abordable et pourquoi cest important.

Système sur puce (SoC) 7 nm

Mémoire LPDDR4X à 2133 MHz

Processeur octa-core (2x gros cœurs: Arm Cortex-A76, à 2,2 GHz)

Agrégation de transporteurs 5G (2CC)

Voix sur nouvelle radio (VoNR)

Double SIM double veille (DSDS)

Désormais, la 5G nest pas nouvelle. Mais le réseau à faible latence et ultra-rapide est là, est en expansion et représente lavenir de la connectivité mobile. Lobstacle initial pour la 5G était la simple dépense, cest pourquoi des chipsets plus abordables tels que le Dimensity 700 - à leur tour pour des combinés plus abordables - sont un facteur clé pour faire de la 5G une proposition plus grand public.

Le Dimensity 700 de MediaTek a été conçu et optimisé pour la 5G , en tant que système sur puce (SoC) avec modem intégré. Il prend en charge les services dagrégation dopérateurs 5G (2CC), de double veille 5G double SIM (DSDS) et de voix sur nouvelle radio (VoNR).

Une partie de cela peut ressembler à du jargon en ce moment, mais ce sont des facteurs importants. Lagrégation de porteuses signifie que plusieurs bandes de fréquences sont utilisées simultanément pour augmenter le débit de données. La VoNR nest possible que sur la 5G, car elle utilise larchitecture SA de ces réseaux pour fournir une latence nettement inférieure et une qualité sonore et dimage de meilleure qualité, ce qui permet de meilleurs appels vidéo et téléphoniques.

Les soutiens: Rafraîchissement de laffichage à 90 Hz Plusieurs assistants vocaux Résolution dappareil photo de 64 mégapixels Technologie déconomie dénergie MediaTek 5G UltraSave



Ce nest pas parce que ce nest pas le chipset le plus haut de gamme de MediaTek sur le marché - qui va au Dimensity 1000 (au moment de la rédaction de cet article) - ne signifie pas quil réduit les capacités.

La clé de la prise en charge des fonctionnalités est la capacité de gérer des taux de rafraîchissement décran de 90 Hz, ce qui permet des expériences visuelles plus fluides sur mobile. Bien sûr, 120 Hz et au-delà existent déjà ailleurs, mais ceux-ci consomment plus dénergie, ne fonctionneront pas à pleine résolution dans certains cas et sont davantage la réserve des téléphones de jeu. Lactivation de 90 Hz - qui est une augmentation de 50% de la fréquence dimages par rapport à 60 Hz dun écran standard - et de la prise en charge de la résolution FullHD + est un excellent point de départ.

Il existe également un support pour les appareils photo de 64 mégapixels. Cest important car de plus en plus de fabricants utilisent un capteur principal de 64 MP, puis utilisent un traitement de pixels quatre en un pour produire un résultat de 16 mégapixels avec une qualité supérieure. Avoir la puissance de traitement pour permettre cela est une chose, mais MediaTek prend également en charge le mode nuit - qui nécessite un traitement pour ajuster par ordinateur les photos prises dans lobscurité ou dans des conditions de faible éclairage.

En plus de la prise en charge de plusieurs assistants vocaux, il existe également la technologie 5G UltraSave de MediaTek pour économiser de lénergie. Comme nous lavons constaté avec les premiers appareils 5G, de telles vitesses peuvent considérablement gruger la batterie - cest pourquoi la gestion de lalimentation et lengagement de la 5G uniquement lorsque cela est nécessaire sont essentiels pour garantir une longue utilisation de lappareil. De nombreuses enquêtes au fil des ans ont évalué que la durée de vie de la batterie est le principal problème des utilisateurs de smartphones, après tout.

Comme la plate-forme vient tout juste dêtre annoncée, il faudra un certain temps avant que les premiers appareils narrivent sur le marché. Au moment de la rédaction de cet article - alors que le Sommet virtuel annuel de MediaTek est en cours - nous navons encore vu aucun créateur se manifester.

Mais, en fait, lélément clé de Dimensity 700 est plus que probablement que vous ne savez pas que cest dans votre futur téléphone. Compte tenu des fonctionnalités quil active et du prix quil cible, il sagit dun SoC qui consiste à activer silencieusement.

Écrit par Mike Lowe.