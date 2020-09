Le Dimensity 800 de MediaTek sapprête à intégrer la 5G à un plus grand nombre de téléphones grand public en Europe

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - MediaTek a annoncé que sa plate-forme Dimensity 800 alimenterait sous peu les téléphones 5G en Europe au cours des prochains mois après une poussée antérieure en Chine. La plate-forme se trouve sous le Dimensity 1000 de la gamme MediaTek.

La société vise un lancement en octobre pour les combinés dotés du nouveau chipset qui prend en charge le Wi-Fi 5 plutôt que le nouveau Wi-Fi 6 et les vitesses de téléchargement de 2,34 Gbps sur les réseaux 5G inférieurs à 6 GHz.

Le directeur européen de MediaTek, Pascal Lemasson, ne serait pas convaincu du lancement de nouveaux combinés dotés de cette technologie, mais comme de nombreux grands fournisseurs chinois ont des téléphones avec du matériel MediaTek, il devrait sagir de marques bien établies.

Lannée dernière, MediaTek a battu Qualcomm et Huawei pour produire la première plate - forme 5G entièrement intégrée , alors quil a récemment annoncé le Dimensity 720 pour prendre Qualcomm Snapdragon 690.

Le Dimensity 800 est un pas en avant et sera contre la série Snapdragon 700 de Qualcomm. Le matériel intègre quatre cœurs ARM Cortex-A76 fonctionnant à 2,0 GHz dans un processeur octa-core, aux côtés dun GPU ARM Mali-G57 et de lunité de traitement AI 3.0 (APU) de MediaTek qui est similaire à celle du Dimensity 1000.

Dans un briefing pour annoncer le nouveau matériel, MediaTek a tenu à souligner que le chipset équilibre le besoin de performance avec lefficacité énergétique. Rob Moffat, responsable du développement commercial européen de MediaTek, a parlé des technologies utilisées:

«Alors que vous passez à la 5G, lefficacité énergétique est très importante. Comme nous avons des fonctionnalités de processeur dapplication haut de gamme en termes de capture vidéo, daffichage et defficacité énergétique de jeu est évidemment très importante. ARM a une solution et nous avons une solution appelée CorePilot.

«Nous avons poussé cette étape plus loin dans les produits 5G. Nous avons une fonctionnalité appelée UltraSave dans laquelle nous optimisons le modem lui-même. Cela gère le modem en temps réel. Ainsi, lorsque lappareil est connecté via 5G, les algorithmes sajustent de manière dynamique. la configuration actuelle et la fréquence de fonctionnement du modem lui-même, ce qui nous permet de commencer à économiser de lénergie en termes de haute intensité [de] connectivité 5G. "

Moffat a également confirmé que le matériel Helio de MediaTek restera en 4G plutôt que de passer à la 5G.

Écrit par Dan Grabham.