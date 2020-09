FlexPai 2 de Royole apporte une réponse tactile plus rapide et une charnière plus durable sur le marché des téléphones pliables

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Royole a dévoilé son Flexpai de deuxième génération, et il apporte une charnière plus durable et un écran flexible qui, selon elle, est laffichage le plus «riche en couleurs» sur nimporte quel téléphone pliable.

Le premier Flexpai, vous vous en souvenez peut-être, était lun des tout premiers smartphones pliables à être annoncé par une entreprise et présentait un écran qui enveloppait lextérieur du téléphone lorsquil était fermé. Similaire en théorie aux Huawei Mate X et XS .

Ce dernier modèle a été annoncé en Chine cette semaine et Royole y a intégré une charnière mise à jour. Dans le communiqué de presse, Royole le décrit comme une charnière à 180 degrés sans couture et en continu, ce qui signifie quil est facile à ouvrir et à fermer.

Il est fabriqué à partir de matériaux tels que le métal liquide et un alliage daluminium et de titane, ce qui le rend léger et durable.

De plus, le panneau daffichage lui-même a été testé pour résister à de nombreux pliages et dépliages. En fait, il peut faire face à 1,8 million de plis, selon la fabrication.

Lécran nest pas seulement "riche en couleurs", mais aussi lun des panneaux flexibles les plus brillants avec un temps de réponse de seulement 0,4 ms, ce qui en fait lun des pliables les plus réactifs au toucher du marché.

Lorsquil est complètement ouvert, le grand écran mesure 7,8 pouces, se transformant en ce look de mini-tablette carrée maintenant familier, mais lorsquil est fermé, cet écran forme une expérience de smartphone plus traditionnelle.

Il y a un système à quatre caméras intégré au téléphone pour vous donner la polyvalence et diverses longueurs focales au choix, ainsi quune charge rapide USB-C et une batterie de 4500 mAh.

En termes de puissance, il est équipé du processeur phare Snapdragon 865 de Qualcomm, ce qui signifie quil prend également en charge la 5G.

FlexPai 2 est initialement lancé en Chine dans les variantes de couleur Cosmic Grey, Midnight Black et Sunrise Gold et coûtera 9988 RMB, soit environ 1430 $ aux États-Unis ou 1160 £ au Royaume-Uni.

Écrit par Cam Bunton.