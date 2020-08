Le Cosmo Communicator de Planet Computer maintient le rêve du PDA vivant

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Avant que les smartphones ne deviennent les appareils incontournables quils sont aujourdhui, il fut une époque où les organisateurs personnels étaient considérés comme lélément incontournable des professionnels sérieux. Ou simplement ceux qui voulaient rester au courant de leurs horaires chargés sans avoir à transporter un Filofax en constante expansion.

Cest là que les PDA sont entrés en jeu. Certains nétaient que des tablettes tactiles de base, dautres, comme le Psion, ont tenté de vous offrir une expérience de clavier similaire à ce que vous aimeriez voir sur un ordinateur portable.

À lépoque où les ordinateurs portables étaient également assez gros et encombrants, il était souhaitable davoir quelque chose de plus petit et de poche qui pourrait faire beaucoup de choses de la même manière, puis se synchroniser avec votre ordinateur lorsque vous rentriez chez vous ou que vous alliez au bureau.

Pour Planet Computers, cest une niche du marché qui existe toujours et donc, suite à un certain buzz autour de son Gemini inspiré de Psion , la société a continué avec de nouveaux modèles et le dernier est le Cosmo Communicator.

Clavier à cinq rangées

Touches rétroéclairées avec luminosité réglable

Disponible dans un certain nombre de configurations de clavier

Le dernier appareil de Planet Computers concerne le clavier. Cest à peu près aussi grand que vous pourriez espérer dans un appareil qui est (presque) de poche. Les clés sont grandes. Pas aussi gros quun clavier de taille normale, mais ils sont tout de même les plus gros que nous ayons vus sur un appareil mobile depuis un certain temps.

De plus, ils sont rétro-éclairés et vous pouvez ajuster leur luminosité en fonction du paramètre dans lequel vous vous trouvez.

En tant que dactylo tactile, cela peut prendre un peu de temps pour shabituer à létroit des touches - par rapport à un clavier dordinateur portable / PC - mais il est certainement possible de shabituer à la sensation et à la proximité de toutes les touches.

De plus, Planet Computers vend lappareil avec un certain nombre de dispositions de clavier régionales différentes, donc si vous voulez une disposition japonaise, américaine, allemande, britannique ou toute autre disposition, il y a de fortes chances quils en aient une qui répond à vos préférences.

La sensation des boutons est également décente et a presque autant de déplacements dans les touches que vous en auriez avec un clavier approprié. En fait, il y a plus de voyages que vous nen trouverez sur certains claviers dordinateur portable.

Écran tactile de 2 pouces à lextérieur

Écran principal FullHD + de 5,99 pouces

La mauvaise façon de penser au Cosmo Communicator est comme une forme de smartphone avec un clavier attaché. Sa conception et sa mise en œuvre vous empêchent essentiellement de lutiliser de cette façon. Avec lappareil fermé, le petit écran tactile à lavant nest essentiellement utile que pour voir les notifications en attente ou lheure.

Lorsquil est ouvert, vous ne pouvez pas utiliser lécran principal en mode portrait, et le clavier étant un appareil permanent, il nest pas toujours aussi pratique dutiliser lécran tactile en mode paysage. Ensuite, bien sûr, il y a la taille. Comparé à certains des plus gros téléphones du marché, le Cosmo est un monstre.

Ceci est un PDA; un ordinateur miniaturisé qui exécute une version adaptée d Android 9 et qui possède des emplacements pour carte SIM pour le support cellulaire. Considérez-le davantage comme un petit ordinateur portable Android capable de passer des appels téléphoniques. Pas un téléphone Android avec un clavier permanent et vos attentes seront probablement satisfaites de plus près.

Bien que linterface ne soit pas si différente que si vous aviez une version standard dAndroid Pie, elle est en orientation paysage et les interactions sont donc un peu différentes. Il est également équipé dun tas dapplications différentes axées sur la productivité, y compris une application dagenda pour gérer vos rendez-vous et événements de calendrier, ainsi quune application de prise de notes.

Il convient de noter quil dispose également de Google Play Store et de Play Services, ce qui signifie que vous pouvez télécharger et installer toutes les applications Android de votre choix. Tout comme vous le pourriez sur un smartphone.

171 x 79,3 x 17,3 mm

Pèse 326 grammes

2 ports USB-C

Une chose que lon peut dire du Cosmo est quil se sent certainement comme un appareil bien fait. Il a un poids rassurant, et la charnière lorsquelle est ouverte et fermée ne se sent pas lâche ou comme si elle pourrait abandonner après quelques semaines.

Ce serait bien davoir une charnière réglable qui pourrait tenir quel que soit langle auquel vous vouliez le placer (il ne semble pas en avoir un), donc en ce sens, ce nest pas tout à fait le mini-ordinateur portable complet quil veut être .

Il possède pratiquement tous les ports et boutons dont vous pourriez avoir besoin. Il y a une entrée de 3,5 mm pour les casques filaires, deux ports de type C pour la connectivité / chargement et même un capteur dempreintes digitales sous verre à lavant pour le déverrouillage.

Il faut dire que cest un peu un endroit un peu gênant pour lavoir si vous souhaitez déverrouiller le téléphone après lavoir ouvert. Au moins, cest si vous voulez utiliser un pouce.

Vous pouvez - bien sûr - utiliser un autre doigt à la place, mais pour la première fois, nous pensons probablement quun capteur dempreintes digitales monté sur le côté pourrait mieux fonctionner en position. Il a assez despace pour un, cest sûr.

Coûte 799 £ au Royaume-Uni

1065 $ aux États-Unis

Le problème avec le Cosmo Communicator est que cest lun de ces appareils dont personne ne pourra vous convaincre que vous avez besoin. Il a son marché de niche, et pour les personnes qui veulent vraiment un appareil comme celui-ci, cest lun des seuls appareils sur le marché qui répond à ces besoins.

Pour ceux qui veulent une expérience smartphone avec un clavier physique, vous voudrez probablement plutôt regarder quelque chose comme le smartphone F (x) Tec . Il a beaucoup plus une sensation traditionnelle. Ce nest pas aussi cher. Le Cosmo Communicator vous coûtera 799 £ si vous décidez de dépenser de largent.

Dans lensemble, cependant, le Cosmo Communicator est conçu pour un type de fonction très spécifique, et - aussi petit que soit ce petit segment du marché - il le résout.

Écrit par Cam Bunton.