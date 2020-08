Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les codes QR sont de petits codes-barres matriciels noirs et blancs carrés qui contiennent certaines informations, telles quune adresse de site Web, une application, un mot de passe ou des images.

Lorsquil est scanné avec votre téléphone , le code QR vous mènera directement à une page Web, un menu, un écran de paiement, une application spécifique ou offrira des informations spécifiques uniques au code. QR signifie Quick Response, lidée étant que lorsque le code est scanné, les informations quil fournit sont instantanées et ce que vous recherchez.

Les codes QR sont partout. Vous pouvez trouver un code QR en haut dun menu, vous amenant à une page de paiement ou un menu de vins séparé peut-être, ou vous pouvez les trouver sur un scooter ou un vélo de location, vous amenant à lapplication que vous devez télécharger pour le louer par exemple.

Voici comment scanner un code QR sans application sur les appareils iPhone et Android .

Tout ce que vous avez à faire pour scanner un code QR avec l iPhone est de lancer lappareil photo.

Vous navez pas besoin dune application de lecteur de code QR distincte. Ouvrez simplement lapplication de caméra native sur votre iPhone et assurez-vous que le code QR se trouve dans le viseur de la caméra et une fenêtre contextuelle apparaîtra, sur laquelle vous devrez appuyer pour être redirigé vers la page, lapplication ou les informations stockées dans le code.

Il est également possible dajouter un lecteur de code QR au centre de contrôle.Ainsi , lorsque vous faites glisser votre doigt du haut à droite si vous avez un iPhone Face ID, ou faites glisser votre doigt vers le haut si vous avez un iPhone Touch ID, le lecteur de code QR est rapide accéder.

Pour ajouter le lecteur QR à votre centre de contrôle: Ouvrez Paramètres> Centre de contrôle> Personnaliser les contrôles> Appuyez sur le "+" vert à côté du lecteur de code QR. Vous pouvez ensuite utiliser les trois lignes sur la droite pour déplacer le lecteur de code QR plus haut sur votre centre de contrôle.

Lorsque vous devez scanner un lecteur de code QR, ouvrez le lecteur de code QR à partir du centre de contrôle et alignez le code QR avec la case carrée. Vous serez alors dirigé vers les informations stockées dans le code.

Si vous avez un téléphone Android, vous pouvez soit utiliser lapplication Google Lens pour scanner un code QR plutôt que de télécharger une application tierce, ou vous pouvez utiliser Google Lens via lapplication de caméra native sur de nombreux téléphones Android.

Pour les téléphones Samsung , un lecteur de code QR est intégré à lapplication de lappareil photo comme les offres iPhone, vous permettant de scanner un code QR en le plaçant simplement dans le viseur de votre appareil photo, avec une fenêtre contextuelle avec les informations détectées dans le code.

Samsung dispose également de Bixby Vision, qui est capable de lire les codes QR, ainsi que didentifier dautres objets, comme Google Lens, et vous pouvez également ajouter un lecteur QR à vos paramètres rapides sil ny est pas déjà.

Pour ajouter un lecteur de code QR aux paramètres rapides de votre téléphone Samsung: Déroulez les paramètres rapides en haut de lécran> Appuyez sur licône de menu à trois points> Appuyez sur `` Ordre des boutons > Faites glisser le bouton `` Scanner le code QR dans vos vignettes > «Terminé». Une fois quil est là, vous pouvez simplement appuyer dessus pour lancer la fonctionnalité quand vous le souhaitez.

Pour les téléphones Google Pixel et certains téléphones Android One , vous pouvez lancer Google Lens en appuyant et en maintenant la pression nimporte où dans le viseur de lapplication de lappareil photo natif, car Google Lens est intégré à lappareil photo. Vous pourrez ensuite utiliser Google Lens pour scanner le code QR.

Pour OnePlus , vous pouvez utiliser lapplication de caméra native, mais vous devrez appuyer sur licône Google Lens dans le coin pour scanner le code QR.

Pour les téléphones Huawei, encore une fois, vous pouvez utiliser lapplication de caméra native, mais vous devrez dabord appuyer sur licône de lobjectif AI dans le coin supérieur gauche, puis sélectionner licône du scanner de code, après quoi vous pourrez numériser le Code QR et accédez aux informations.

Pour les téléphones Sony, Google Lens est intégré à lappareil photo natif, mais comme les appareils OnePlus, vous devrez appuyer sur licône Google Lens pour scanner le code QR.

