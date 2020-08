T-Mobile US étend sa couverture 5G de plus de 30%

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - T-Mobile US a annoncé une énorme augmentation de son réseau 5G denviron 30%. Avec le lancement dun réseau 5G dit `` autonome (SA), près de 250 millions de personnes dans plus de 7500 villes et villages à travers les États-Unis ont désormais une couverture 5G, soit environ deux fois lempreinte de AT&T, son rival 5G le plus proche. Verizon ne couvre toujours que les zones centrales des grandes villes.

Cette décision est intervenue alors que T-Mobile cherchait à sortir de son rachat prolongé du quatrième transporteur américain Sprint . Le service 5G milieu de bande de Sprint a été intégré à la 5G de T-Mobile pour aider à atteindre le niveau de couverture actuel et le pousser plus loin, y compris dans les bâtiments.

Lacquisition a été une énorme distraction et un coût énorme pour T-Mobile, qui a même dû promettre quelle aidera Dish à devenir un autre concurrent (en les hébergeant initialement comme un réseau virtuel) pour remplacer Sprint.

Les réseaux 5G autonomes ont lavantage dune latence plus faible (T-Mobile rapporte une baisse de 40%) et sont conçus pour les futures applications 5G telles que les usines intelligentes et les véhicules entièrement connectés.

La technologie de base 5G de T-Mobile provient de Nokia et Cisco, tandis que linfrastructure radio est dEricsson et Nokia. Oui, cest à peu près ainsi que les choses vont se passer pour les réseaux mobiles dans un monde où Huawei est de plus en plus mis à lécart pour la 5G - et est bien sûr interdit aux États-Unis.

Écrit par Dan Grabham.