Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nubia suit le Red Magic 5G avec une mise à niveau incrémentielle. Le nouveau Red Magic 5S se dirige dabord vers la Chine, mais sortira dans le monde entier en septembre.

Il sagit dun téléphone de jeu doté dun écran 144Hz de 6,6 pouces avec "Touch Choreographer" et de boutons dépaule 320Hz. Il contient également un processeur Snapdragon 865, 8 Go à 16 Go de RAM, 128 Go à 256 Go de stockage, trois caméras arrière (64 mégapixels f / 1,8 primaire, 8 mégapixels f / 2 ultra-large et 2 mégapixels macro), un 8- Caméra frontale mégapixel f / 2, une batterie 4500mAh avec charge rapide de 55W et prise en charge de la 5G, Bluetooth 5.1, NFC et jusquau Wi-Fi 6.

La société na pas mentionné une résolution daffichage pour le téléphone ou si le Snapdragon 865 est la version plus, mais elle a déclaré que le système de refroidissement avait été amélioré (4,3% de meilleure ventilation) et que le taux déchantillonnage tactile de la gâchette dépaule est passé de 300 Hz à 320 Hz. . Le Red Magic 5S dispose également dun nouvel accessoire dédié appelé Ice Dock. Il coûte 179 CNY et est conçu pour garder votre téléphone plus frais que le système de refroidissement actif à lintérieur.

Gardez à lesprit que le Red Magic 5G a atterri plus tôt cette année avec une grande partie de ce même matériel. Daprès ce que nous pouvons dire, les deux téléphones sont très similaires.

Le Red Magic 5S sera disponible dans les couleurs Sonic Silver et Pulse (rouge et bleu) au lancement. Il a un départ à 3799 CNY (542 $ ou 419 $). Les précommandes commencent le 28 juillet. Nubia a déclaré que le téléphone sortira pour la première fois en Chine le 1er août 2020. Une version mondiale suivra le mois prochain.

Nubia prévoit dannoncer plus de détails, y compris un cadeau, sur le site Red Magic dans les prochains jours.

Écrit par Maggie Tillman.