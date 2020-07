Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Votre prochain téléphone pourrait être recouvert dun nouveau type de verre Gorilla Glass de Corning.

Corning, basé à New York, fabrique un produit Gorilla Glass qui a été utilisé sur les écrans de milliards dappareils dans le monde entier par des dizaines de grandes marques, dont Apple et Samsung. Il est connu pour être résistant aux dommages et aux rayures.

Eh bien, maintenant, Corning annonce sa dernière innovation dans le département du verre daffichage, sous la forme dun nouveau produit appelé Gorilla Glass Victus.

Ce verre peut non seulement résister à une forte chute mais aussi aux rayures. Corning a affirmé que son nouveau verre Victus - qui remplace le Gorilla Glass 6, il ny aura donc pas de Gorilla Glass 7 - fonctionne mieux que toutes les générations précédentes, dont certaines nont pas été aussi performantes lors des récents tests de durabilité. La société a déclaré avoir deux fois la résistance aux rayures du Gorilla Glass 6, plus quatre fois la résistance du verre concurrent.

Un téléphone protégé par Victus peut survivre à une chute de 2 mètres (6,5 pieds).

Le Gorilla Glass 6 ne pouvait supporter que 5,25 pieds, tandis que le 5 pouvait faire 3,9 pieds. La résistance aux chutes sest également améliorée, car il est capable de 20 chutes dun mètre en moyenne, alors que le Gorilla Glass 6 ne pouvait survivre quà 15 chutes de cette hauteur.

Samsung sera le premier à présenter Victus avec un produit à venir «dans les prochains mois», et de nombreux autres équipementiers sont également à bord.