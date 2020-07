Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Il y a une petite bataille en cours pour la domination du marché abordable de la 5G. Qualcomm avait déjà annoncé son Snapdragon 690 - et maintenant MediaTek a révélé son rival, le Dimensity 720, dont le lancement est imminent.

Bien quaucun appareil nhéberge actuellement le Dimensity 720, on sattend à ce quune variété de téléphones abordables commencent à apparaître à partir du troisième trimestre de 2020. Et abordable est le mot: ce chipset consiste à apporter des vitesses de connectivité 5G aux téléphones non phares, permettant une plus grande accessibilité.

Le 720 intègre un modem 5G dans la puce, ainsi que tous les autres composants pour gérer le traitement graphique, le traitement dimage, lintelligence artificielle, etc.

MediaTek a mis en évidence certaines des capacités activées par le 720. Il peut prendre en charge des appareils avec des taux de rafraîchissement de 90 Hz - ce qui est la norme pour de nombreux appareils phares actuels, il ny a donc rien à moitié cuit sur le potentiel par les sons de celui-ci.

De tels écrans pourront également fournir une plage dynamique élevée, y compris du contenu HDR10 + - de sorte que les métadonnées image par image qui représentent limage se produiront en temps réel - pour le meilleur équilibre entre la luminosité maximale et les noirs bas de gamme.

La prise en charge de lappareil photo jusquà 64 mégapixels signifie que même les offres à très haute résolution avec des fonctionnalités de suréchantillonnage seront également un aliment de base, même les appareils abordables. Plusieurs caméras sont également prises en charge, mais pas à cette résolution si elles sont utilisées en tandem (cest 20 + 16MP max pour une configuration double).

Nous attendrons de voir quelles marques déploieront le chipset MediaTek dans leurs appareils dans les mois à venir. Cela amènera Qualcomm à se battre pour voir si Snapdragon peut résister au défi de Dimensity - et maintenir ainsi le marché de la 5G diversifié et abordable pour les consommateurs.