L événement Unpacked de Samsung est prévu pour début août et, comme sur des roulettes, il y a eu une fuite de spécifications pour le Galaxy Note 20 standard, qui devrait être dévoilé pendant le spectacle. WinFuture a publié les spécifications. Ce site a également récemment divulgué des spécifications pour le prochain Galaxy Note 20 Ultra.

Il a affirmé que le Galaxy Note 20 aurait un écran 1080p de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Le Galaxy Note 20 Ultra, en revanche, aurait un écran plus grand de 6,9 pouces 3200 x 1440 avec un taux de rafraîchissement allant jusquà 120 Hz, comme le Galaxy S20. Le Note 20 a également un écran plat, tandis que lUltra a des bords incurvés.

En ce qui concerne les appareils photo, le Note 20 dispose dun trio de capteurs, dont un objectif large de 12 mégapixels, un objectif ultra-large de 12 mégapixels et un objectif portrait / téléobjectif de 64 mégapixels. Ils peuvent prendre en charge lenregistrement vidéo 8K et le zoom 30x. Mais Samsung devrait donner au Note 20 Ultra un appareil photo de 108 mégapixels avec des capacités de zoom 50x.

Enfin, WinFuture pense que le Note 20 pourrait avoir un S Pen standard, offrant un taux de réponse de 26 millisecondes contre 9 ms pour le mode Note 20 Ultra, et une batterie de 4300 mAh avec chargement sans fil inversé, 256 Go de stockage (sans MicroSD) et 8 Go de RAM. Il aura probablement le même processeur que lUltra.