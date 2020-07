Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La fonctionnalité de clé de voiture numérique dApple est officiellement disponible, bien que nous ne soupçonnons que quelques privilégiés de lutiliser.

Le 15 juillet, Apple a déployé CarKey dans le cadre de la mise à jour WatchOS 6.2.8 et de la mise à jour iOS 13.6. La société a d abord annoncé la fonctionnalité lors de lévénement WWDC uniquement virtuel du mois dernier. Il permet aux utilisateurs dappareils Apple de verrouiller, déverrouiller et démarrer à distance des véhicules compatibles et fonctionne même si leur iPhone est mort.

CarKey fonctionne via lapplication Apple Wallet sur iPhone ou Apple Watch. Il permet même aux utilisateurs de partager des clés avec jusquà cinq amis via iMessage. Les utilisateurs peuvent accorder différents niveaux daccès à leurs amis, et si lappareil dun utilisateur devait être perdu ou volé, ses clés numériques peuvent facilement être désactivées via iCloud.

Le truc, cest que vous avez besoin dun véhicule qui prend réellement en charge CarKey pour utiliser la fonction. BMW est lun des premiers constructeurs à sassocier à Apple. Actuellement, toutes les séries 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, X5, X6, X7, X5M, X6M ou Z4 peuvent utiliser CarKey - tant que la voiture a été fabriquée après le 1er juillet 2020.

Si cest vous, mettez à jour votre iPhone et placez-le contre la poignée de porte de votre voiture. De là, placez-le sur le chargeur central Qi et appuyez sur le bouton dallumage.

Apple na pas encore annoncé quels autres constructeurs automobiles envisagent de prendre en charge CarKey.