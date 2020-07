Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Samsung organise un événement Galaxy Unpacked uniquement virtuel en août. Il devrait annoncer la série Samsung Galaxy Note 20. Lévénement sera diffusé en direct afin que tout le monde autour du globe puisse se connecter pour regarder le dévoilement lui-même. Voici tout ce que vous devez savoir.

Lévénement Galaxy Unpacked de Samsung devrait avoir lieu le 5 août à 10h HE (7h PT / 17h heure du Royaume-Uni). Voici un convertisseur de temps pour trouver votre heure locale.

Un flux en direct sera disponible sur le site Newsroom de Samsung et Samsung.com. Nous espérons lintégrer ici le jour de lévénement.

Samsung a invité les médias à explorer ses "derniers appareils Galaxy". Linvitation de Samsung montre également une touche de cuivre. Compte tenu des images récemment divulguées du Galaxy Note 20 Ultra dans une nouvelle nuance de cuivre, nous pouvons supposer que Samsung taquine quil dévoilera la série Galaxy Note 20 et annoncera une option de couleur pour cela.

La série Galaxy Note 20 sera une gamme premium distincte de la série Galaxy 20. Il comporterait un triple réseau de caméras arrière avec un objectif de type périscope et peut-être un capteur 3D ToF ou un autofocus laser. Il pourrait également inclure le Snapdragon 865, 5G par défaut, une option daffichage du taux de rafraîchissement de 120 Hz et, bien sûr, un S-Pen amélioré. Au moins deux modèles - un Galaxy Note 20 plus petit et un Note 20 Ultra plus grand - pourraient faire leurs débuts en août.

Il y a des spéculations que Samsung prépare une série dautres appareils à annoncer à la fin de cet été. Lun est un suivi du Galaxy Fold. On pourrait lappeler le Galaxy Fold 2, naturellement, ou le Galaxy Z Fold 2. Selon la rumeur, il aurait un plus grand écran interne de 7,7 pouces et une caméra découpée. Il pourrait même y avoir un Galaxy Z Flip 5G dévoilé lors de lévénement Unpacked de Samsung en août, ainsi quune nouvelle Galaxy Watch 2 qui abandonne la marque Active.