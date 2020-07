Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La Federal Communications Commission, un organisme de réglementation aux États-Unis, a officiellement désigné Huawei et ZTE comme menaces à la sécurité nationale, une dernière étape pour empêcher les deux sociétés de télécommunications chinoises de dépenser des milliards de dollars en subventions fédérales à large bande.

Lannée dernière, la FCC a voté à lunanimité pour interdire aux fabricants de télécommunications quelle considérait comme des menaces à la sécurité nationale de recevoir des fonds destinés à aider à élargir laccès à Internet en Amérique rurale. L annonce de lorganisme le 30 juin, déclarant à la fois Huawei et ZTE comme des menaces, signifie que les entreprises de téléphonie cellulaire américaines ne pourront plus dépenser de largent fédéral pour léquipement des entreprises chinoises.

Plus précisément, la FCC a interdit aux fournisseurs de télécommunications dutiliser les subventions du gouvernement - par le biais dun fonds de service universel de 8,3 milliards de dollars - pour acheter des équipements auprès de Huawei et de ZTE pour leurs propres réseaux et, par conséquent, toute construction potentielle dans les régions américaines mal desservies.

Bien que la FCC nait pas encore rendu public de preuves prouvant que Huawei et ZTE sont des menaces à la sécurité nationale des États-Unis, le président de la FCC, Ajit Pai, a publié la déclaration suivante à ce sujet:

«Avec les ordonnances daujourdhui, et sur la base du poids écrasant des preuves, le Bureau a désigné Huawei et ZTE comme risques de sécurité nationale pour les réseaux de communication américains - et pour notre avenir 5G. . . Les deux sociétés ont des liens étroits avec le Parti communiste chinois et lappareil militaire chinois, et les deux sociétés sont largement soumises à la loi chinoise les obligeant à coopérer avec les services de renseignement du pays. »

Dans le passé, les deux sociétés ont nié à plusieurs reprises toute allégation selon laquelle elles menaçaient la sécurité nationale américaine. Nous les avons contactés pour un commentaire.

En réalité, ce nest pas le cas.

Bien quil sagisse dune escalade dans la tentative du gouvernement fédéral dobtenir linterdiction des entreprises de télécommunications chinoises, comme Huawei et ZTE, des États-Unis, la seule façon dont cela vous affecte sensiblement est quil pourrait être plus difficile pour les petites entreprises de vous fournir des services à un moment plus tarif abordable. La décision de la FCC, après tout, empêche les télécommunications dutiliser les subventions fédérales à large bande sur les équipements Huawei et ZTE.

Ce problème est également distinct du placement du département américain du Commerce de Huawei sur sa liste dentités. Pour en savoir plus sur linterdiction du commerce, rendez-vous ici.