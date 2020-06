Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le NHS du Royaume-Uni prend du recul par rapport au développement de sa solution locale et se tourne plutôt vers le système proposé par un partenariat Apple et Google pour alimenter son application de suivi des contacts contre les coronavirus . Le changement a été annoncé et confirmé par le ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC) le 18 juin.

Le déménagement est un changement majeur de direction pour lapplication. Le développement et la discussion autour de lapplication avaient apparemment été bloqués ces dernières semaines, ce qui a amené de nombreuses personnes à penser quelle ne fonctionnait pas comme lespérait NHSX - le groupe technologique responsable du projet.

Le changement verra le suivi des contacts intégré à partir des iPhone dApple et des appareils Android de Google fournissant les informations sur les contacts proches, permettant à un réseau de contacts dêtre alerté si un utilisateur teste positif pour le virus. Cependant, le DHSC a confirmé que lapplication intégrera les enseignements tirés de ses essais sur lîle de Wight.

"... nous avons convenu de partager nos propres travaux innovants sur lestimation de la distance entre les utilisateurs dapplications avec Google et Apple, travaux qui, nous lespérons, bénéficieront à dautres, tout en utilisant leur solution pour relever certains des défis techniques spécifiques identifiés grâce à nos tests rigoureux, ", déclare une déclaration conjointe de la baronne Dido Harding, présidente exécutive de NHS Test and Trace, et de Matthew Gould, PDG de NHSX.

On sattend à ce que lapplication NHS ressemble à la version actuellement en cours de test sur lîle de Wight, mais les mécanismes sous-jacents de lapplication seront désormais sensiblement différents.

Le système Google-Apple fonctionne sur un modèle "décentralisé", ce qui signifie que les données restent sur le téléphone et avertit anonymement les autres utilisateurs en cas de déclenchement par un diagnostic COVID-19 positif. Ces informations ne sont pas disponibles pour le NHS, ce qui signifie que les autorités ne peuvent pas collecter les données et les analyser.

À lorigine, cela figurait sur la liste de souhaits du Royaume-Uni, ce qui permettait didentifier les points chauds afin de prendre des mesures et de permettre une collecte de données épidémiologiques plus large, dans un système dit "centralisé". Les défenseurs de la vie privée avaient levé des signaux dalerte sur cette approche, préférant le modèle décentralisé proposé par les géants de la technologie.

Lorsque Apple et Google ont proposé pour la première fois leur propre système de recherche des contacts, le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, avait déclaré quil était possible dutiliser le système; en effet, le Financial Times a rapporté en mai 2020 que NHSX commandait une deuxième application afin que le Royaume-Uni puisse utiliser lun ou lautre système à lavenir.

A lannonce de la transition du NHS vers le système Google-Apple, Hancock a déclaré: "Les pays du monde entier ont eu du mal à développer une application qui intègre tous ces éléments, mais grâce à une collaboration internationale continue, nous espérons apprendre, améliorer et trouver une solution qui renforcera notre réponse mondiale à ce virus. "

Dès le départ, les experts en technologie avaient averti que tout système de suivi des contacts qui nutilisait pas lapproche Google-Apple aurait du mal à être efficace, en raison de la façon dont Apple gère laccès à Bluetooth lorsque les applications sexécutent en arrière-plan. Le Bluetooth est lélément essentiel du système et bien que lapplication NHSX dorigine ait prétendu avoir trouvé un moyen de contourner le problème, nous soupçonnons que cela fait toujours partie du problème.

Lutilisation du code de base de Google et Apple devrait signifier que toute application basée sur leur système devrait être plus efficace en termes dautonomie de la batterie, ainsi que davoir laccès nécessaire au matériel de lappareil. Dans le même temps, le DHSC affirme partager ses propres découvertes basées sur la proximité des contacts dans le but daméliorer le système quApple et Google proposent.

Bien quil sagisse dun changement de direction, il ny a toujours pas de calendrier pour la sortie de lapplication.