(Pocket-lint) - Il existe de nombreuses applications de messagerie, de Facebook Messenger à WhatsApp , mais si vous vous souciez de la confidentialité et de la sécurité, cest Signal que vous souhaitez télécharger.

Signal nest peut-être pas aussi connu que WhatsApp, propriété de Facebook, mais il possède des fonctionnalités brillantes, dexcellentes options de confidentialité et il collecte très peu de données utilisateur.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Signal, son fonctionnement, sa configuration, les fonctionnalités quil propose et quelques conseils et astuces pour vous aider à démarrer.

Signal utilise un cryptage de bout en bout optimisé par le protocole Open Source Signal pour sécuriser toutes vos conversations. En dautres termes, lentreprise ne peut pas lire vos messages ou écouter vos appels et elle dit que personne dautre ne le peut non plus.

Il ny a pas de publicités ni de trackers, et la société nest liée à aucune autre société, et ne peut jamais être acquise par une seule - WhatsApp appartient à Facebook mais Signal ne peut jamais lêtre, dit-il. Au lieu de cela, il sagit dune organisation à but non lucratif indépendante dont le développement est soutenu par des subventions et des dons.

Signal vous permet de faire la plupart de ce que vous attendez dune application de messagerie, et bien plus encore. Vous pouvez utiliser lapplication pour envoyer gratuitement des messages texte, des messages vocaux, des photos, des vidéos, des GIF, des contacts, des emplacements et des fichiers, tout comme vous pouvez le faire avec des applications rivales comme WhatsApp.

Il est également possible de passer des appels audio et vidéo via lapplication Signal, de démarrer une discussion de groupe avec dautres contacts disposant de Signal et denvoyer des autocollants cryptés. Oui, pas seulement des autocollants, des autocollants cryptés.

Il existe cependant dautres fonctionnalités intéressantes en plus des caractéristiques typiques. Vous pouvez activer ou désactiver les confirmations de lecture, activer ou désactiver les indicateurs de saisie, choisir si vous souhaitez ou non que les appels apparaissent dans votre liste récente et choisir de relayer tous les appels via un serveur Signal afin déviter de révéler votre adresse IP, par exemple .

Il existe également la possibilité dempêcher laffichage de lécran de discussion Signal sur le sélecteur dapplication sur iOS, dactiver le verrouillage de lécran pour que vous ayez besoin de Touch ID, de Face ID ou de votre code daccès sur iOS pour déverrouiller lécran de Signal et activer le verrouillage denregistrement qui nécessitera le code PIN du signal. que vous avez configuré lors de votre inscription pour utiliser à nouveau votre numéro de téléphone avec Signal.

Et ce nest même pas toutes les options. Signal a également un ensemble de fonctionnalités spécifiques pour chaque discussion.

Vous pouvez afficher le numéro de sécurité pour vérifier la sécurité de votre cryptage de bout en bout avec un contact spécifique par exemple, ainsi quactiver une fonctionnalité appelée Messages disparus et choisir lheure à laquelle vous souhaitez que les messages restent visibles après avoir été lus. WhatsApp a également des messages qui disparaissent, mais vous ne pouvez pas choisir lheure, avec une valeur par défaut de sept jours.

Il est également possible de sélectionner différents sons de message pour chaque chat et de désactiver des discussions spécifiques, ce que vous pouvez également faire sur des applications comme WhatsApp.

Signal est disponible pour les appareils Android et iOS. Il peut également être utilisé sur iPad et Mac, ainsi que Windows et Linux.

Une fois que vous avez téléchargé Signal sur votre appareil iOS ou Android, vous devrez entrer votre numéro de téléphone pour commencer, comme vous le feriez sur WhatsApp. Vous recevrez ensuite un code pour confirmer votre numéro dans un message, que vous devrez saisir dans lapplication Signal.

Une fois confirmé, vous devrez configurer votre profil Signal - seul un prénom est requis, le nom de famille étant facultatif. Ensuite, vous définissez un code PIN dau moins quatre chiffres - des codes PIN alphanumériques sont également disponibles en option.

Ce code PIN conserve les informations stockées avec Signal cryptées afin que vous seul puissiez y accéder. Vos paramètres de profil et vos contacts seront restaurés lorsque vous réinstallez Signal. Une fois que vous avez configuré votre code PIN, vous pouvez commencer un nouveau message en haut à droite et commencer à discuter.

Linterface de Signal est claire et simple, ce qui la rend assez simple à utiliser. Vous démarrez une nouvelle discussion en appuyant sur licône en forme de crayon dans le coin supérieur droit et sélectionnez le contact dans la liste. Voici quelques autres conseils pratiques pour vous aider à démarrer avec Signal.

Si vous souhaitez que les messages envoyés et reçus dans une discussion disparaissent lorsquils ont été vus, activez les fonctionnalités de messages en voie de disparition.

Ouvrez le chat> Appuyez sur le nom du contact en haut pour accéder aux paramètres> Activer les messages disparus> Utilisez le curseur pour choisir lheure à laquelle vous souhaitez que les messages disparaissent après.

Les options de temps sont: 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes, 1 minute, 5 minutes, 30 minutes, 1 heure, 6 heures, 12 heures, 1 jour ou 1 semaine.

La désactivation des confirmations de lecture les désactivera pour toutes les discussions et vous ne les verrez pas non plus pour les messages envoyés.

Ouvrez Signal> Appuyez sur licône de votre compte dans le coin supérieur gauche> Confidentialité> Activer les reçus de lecture.

La désactivation des indicateurs de saisie les désactivera pour toutes les discussions et, comme pour les confirmations de lecture, vous ne les verrez pas non plus lorsque les messages sont tapés.

Ouvrez Signal> Appuyez sur licône de votre compte dans le coin supérieur gauche> Confidentialité> Activer les indicateurs de saisie.

Vous pouvez supprimer un message après son envoi, comme vous pouvez le faire sur WhatsApp. Ouvrez le chat> Appuyez et maintenez sur le message que vous souhaitez supprimer> Appuyez sur licône de la corbeille au-dessus du clavier sur iOS, ou sur licône de la corbeille en haut à droite sur Android.

Lactivation du verrouillage denregistrement signifie que votre code PIN Signal est nécessaire pour enregistrer à nouveau votre numéro de téléphone avec Signal. Si vous oubliez votre code PIN Signal, vous serez bloqué hors de votre compte pendant sept jours.

Ouvrez Signal> Appuyez sur licône de votre compte dans le coin supérieur gauche> Confidentialité> Activer le verrouillage de lenregistrement.

Si vous souhaitez voir vos discussions Signal sur un autre appareil, tel que votre iPad ou votre ordinateur portable, vous devrez télécharger Signal sur la plate-forme et suivre les instructions ci-dessous.

Ouvrez Signal sur les deux appareils> Cliquez sur licône de votre compte dans le coin supérieur gauche de lapplication de votre téléphone> Appareils liés> Lier un nouvel appareil> Scanner le code QR.

Pour dissocier un appareil lié: Ouvrez Signal> Cliquez sur licône de votre compte dans le coin supérieur gauche de lapplication de votre téléphone> Appareils liés> Appuyez sur Modifier dans le coin supérieur droit> Supprimer lappareil que vous souhaitez dissocier.

Il existe trois options dapparence pour Signal - dont aucune noffre darrière-plans de fond décran fantaisie ou quoi que ce soit - mais lune des trois est un mode sombre.

Pour activer le mode sombre: Ouvrez Signal> Cliquez sur licône de votre compte dans le coin supérieur gauche de lapplication de votre téléphone> Apparence> Sombre.

Les notifications dappels et de messages peuvent apparaître lorsque votre téléphone est verrouillé, mais vous souhaiterez peut-être que seules des informations spécifiques apparaissent ou presque aucune information.

Ouvrez Signal> Cliquez sur licône de votre compte dans le coin supérieur gauche de lapplication de votre téléphone> Notifications> Afficher> Choisissez entre «Nom, contenu et actions», «Nom uniquement» et «Aucun nom ou contenu».

Vous souhaiterez peut-être envoyer une photo, mais nautorisez le destinataire à lafficher quune seule fois. Peut-être un très mauvais selfie. Attention cependant, le destinataire peut toujours capturer limage et Signal ne vous dit pas sil le fait.

Ouvrez Signal> Ouvrez le chat> Appuyez sur licône "+" dans le coin inférieur gauche à côté du champ de saisie du message> Sélectionnez licône Galerie ou faites défiler vos photos> Sélectionnez limage> Appuyez sur licône du cercle avec le lien dans le coin inférieur gauche pour le changer en cercle avec un «1x» au milieu> Appuyez sur la flèche bleue en bas à droite pour envoyer.

Si vous souhaitez envoyer une nouvelle photo prise avec la caméra dans lapplication Signal: Ouvrez Signal> Ouvrez le chat> Appuyez sur licône de la caméra à droite du champ de saisie du message> Prendre la photo> Appuyez sur licône du cercle avec le lien au milieu pour passer au cercle avec 1x> Appuyez sur la flèche bleue en bas à droite pour envoyer.

Vous ne souhaitez peut-être pas que vos appels Signal apparaissent dans vos journaux dappels. Si vous ne le faites pas, vous pouvez activer une fonctionnalité pour quelle ne le fasse pas.

Ouvrez Signal> Cliquez sur licône de votre compte dans le coin supérieur gauche de lapplication de votre téléphone> Confidentialité> Activer laffichage des appels dans les récents.

Il est possible de faire en sorte que seul lécran bleu de Signal apparaisse dans le sélecteur dapplication sur iOS, vous empêchant de voir lécran de discussion.

Ouvrez Signal> Cliquez sur licône de votre compte dans le coin supérieur gauche de lapplication de votre téléphone> Confidentialité> Activez Activer la sécurité de lécran.

Lactivation du verrouillage de lécran vous permet dexiger Touch ID, Face ID ou votre mot de passe iOS pour déverrouiller lécran de Signal. Cest une couche de sécurité supplémentaire.

Ouvrez Signal> Cliquez sur licône de votre compte dans le coin supérieur gauche de lapplication de votre téléphone> Confidentialité> Activer le verrouillage de lécran.

Pour ajouter une réaction emoji à un message, tout ce que vous avez à faire est de maintenir le message enfoncé. Vous obtiendrez sept options demoji, dont un cœur, les pouces vers le haut, les pouces vers le bas, un visage qui pleure en riant, un visage choqué, un visage en pleurs et un visage en colère.

Pour répondre directement à un message spécifique afin que votre réponse apparaisse avec le message auquel vous répondez au-dessus, faites glisser votre doigt de droite à gauche sur le message et saisissez votre réponse.

Pour passer un appel vidéo à quelquun sur Signal, ouvrez le chat de la personne que vous souhaitez appeler, appuyez sur licône vidéo dans le coin supérieur droit.

Signal vous permet de brouiller automatiquement les visages de toute personne pouvant figurer sur une photo que vous partagez ou de brouiller manuellement les informations que vous ne souhaitez pas partager à partir dune photo. Il peut sagir dune photo que vous prenez à laide de lappareil photo dans Signal ou dune photo de votre galerie.

Loutil Flou apparaît dans léditeur dimage en haut dune image que vous avez prise ou téléchargée lorsque vous arrivez à lécran denvoi. Cest un cercle avec une croix de petits carrés gris et blancs à lintérieur.

Une fois que vous avez tapé dessus, vous pouvez basculer sur Flou des visages en bas de votre écran, ce qui détectera automatiquement les visages et placera un carré gris dessus. Vous pouvez ensuite brouiller manuellement tout le reste en dessinant avec votre doigt. Annuler est en haut à gauche, avec le bouton terminé. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez appuyer sur la flèche bleue pour envoyer normalement.

Écrit par Britta O'Boyle.