Apple et Google ont commencé à tester leur système commun de recherche des contacts, qui aidera les autorités de santé publique à suivre la propagation du COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus. Les deux sociétés publient une première version, appelée COVID-19 Exposure Notification dans iOS.

Plus précisément, ils publient une API - un ensemble de blocs de construction et doutils - à un petit nombre de développeurs qui créent des applications pour les organisations de santé publique. Cette API les aidera à intégrer la notification dexposition COVID-19 dans leurs applications - et ils pourront la tester au cours des prochaines semaines. Apple et Google prévoient de diffuser lAPI plus largement à partir de la mi-mai.

Pour être clair, leur notification dexposition COVID-19 est essentiellement un système de recherche de contacts par téléphone. Il utilise les signaux Bluetooth de votre téléphone, associés à des jetons aléatoires, pour rechercher des personnes à quelques mètres de vous. Votre téléphone enregistre ces jetons, et si quelquun qui est COVID-19 positif a croisé votre chemin, une alerte sera envoyée à votre téléphone au sujet de lexposition potentielle.

Les utilisateurs devront opter pour ce système, et tout sera anonyme. Nous parlons du fonctionnement du système dans ce guide.

Apple a publié une version bêta de Xcode 11.5 et la troisième bêta diOS 13.5 le 29 avril, ce qui permet aux développeurs dincorporer lAPI dans leurs applications. Il fournit également aux autorités de santé publique le code nécessaire pour leurs applications de santé. Google a publié des mises à jour similaires pour les développeurs Android et les autorités de santé publique via les services Google Play et Android Developer Studio.

Au cours des prochains mois, la notification dexposition COVID-19 sera également intégrée directement dans iOS et Android, éliminant ainsi le besoin dutiliser des applications de santé.