Quest-ce que le suivi des contacts et comment fonctionne-t-il avec les téléphones?

Regardez nimporte quel film sur les épidémies de maladies infectieuses et vous verrez un scénario commun: des scientifiques et des experts de la santé publique se précipitent contre la montre pour trouver chaque personne malade, y compris avec qui elle a été en contact le plus récemment. Cest ce quon appelle le suivi des contacts , et cela se poursuit jusquà ce que la dernière personne qui aurait pu être découverte ait été trouvée. Cest ainsi que vous aidez à arrêter la transmission dun virus.

Traditionnellement, lorsquune personne tombe malade, elle est ensuite interrogée par des responsables de la santé publique et interrogée sur ses interactions récentes pour savoir qui a été exposé au virus, comme le nouveau coronavirus. Les autorités contactent ensuite ces personnes pour savoir comment elles se sentent actuellement et pour leur dire de mettre en quarantaine. Ils apprennent également qui ils ont contacté, puis ces personnes seront appelées.

Cest un processus minutieux qui, à léchelle mondiale, signifie souvent quil ny a pas assez de ressources pour retrouver les contacts pour chaque nouvelle infection. Dans de nombreux endroits, les experts ont juste cessé dessayer de retrouver tout le monde. Cest là que les téléphones sont utiles.

Tous les smartphones utilisent des radios sans fil pour échanger des données sur de longues distances via des tours de téléphonie cellulaire ou des routeurs Wi-Fi, mais les téléphones avec puces Bluetooth peuvent prendre en charge les transmissions à courte portée jusquà 30 pieds de distance. Ainsi, en termes de COVID-19, un propriétaire de téléphone Bluetooth pourrait être alerté en quelques secondes sil a été à proximité dun autre propriétaire de téléphone Bluetooth qui a été diagnostiqué avec COVID-19.

Les deux propriétaires de téléphones Bluetooth devraient simplement utiliser une application ou un appareil impliqué dans une sorte dinitiative de recherche de contacts, puis ils pourraient signaler leurs symptômes ou leur diagnostic à ce système. Leurs informations pourraient ensuite être suivies instantanément, éventuellement cartographiées à chaud, et relayées de manière anonyme entre les propriétaires de téléphones à proximité via Bluetooth. Facile.

LUniversité dOxford a estimé que 60% de la population a besoin dutiliser des téléphones pour retrouver les contacts afin darrêter complètement une pandémie.

Google et Apple ont annoncé quils développaient un système qui permettra aux téléphones iPhone et Android dutiliser les données Bluetooth pour suivre si vous avez été proche dautres personnes diagnostiquées avec COVID-19, la maladie qui cause le nouveau coronavirus. Essentiellement, si quelquun teste positif pour le virus, il pourra dire à une application qui prend en charge le système, qui avertit ensuite les téléphones de tout le monde à proximité.

En dautres termes, le traçage des contacts est une technique éprouvée et les smartphones pourraient aider à le rendre possible à léchelle mondiale. Cela pourrait même être une forme très efficace de recherche de contacts. Pensez-y: vous ne pouvez nommer les personnes que vous avez exposées que si vous les connaissez personnellement. Mais, avec le système Google et Apple, létranger que vous avez exposé la semaine dernière peut être immédiatement alerté, si vous lutilisez tous les deux.

Le système de Google et dApple, dont vous pouvez en savoir plus ici, sera intégré à leurs propres téléphones, et cela aidera les agences de santé publique - comme le NHSX - à exploiter ces capacités pour créer leurs propres applications de recherche des contacts. De toute façon, ce sera complètement volontaire. Seules les informations nécessaires seront collectées et vos informations personnelles ne seront jamais transmises à des tiers.

Apple et Google dominent le marché mondial de la téléphonie mobile et ont le potentiel doffrir la plate-forme la plus large pour le suivi des contacts. Ils prévoient doffrir une API aux agences de santé en mai et espèrent développer leur système.

Plusieurs pays - le Royaume-Uni, Singapour, Israël, lAustralie et dautres en Europe - ont construit des applications de recherche de contacts ou les ont en développement. Au Royaume-Uni, par exemple, le NHSX travaille sur une application de suivi des contacts qui fonctionnera également avec le système entrant dApple et de Google.

Le système Apple et Google, et même une proposition de chercheurs du Massachusetts Institute of Technology , génère aléatoirement des identifiants sur les appareils qui envoient des signaux Bluetooth à dautres appareils avec une application installée. Si les gens sidentifient comme positifs pour COVID-19 et consentent à partager ces informations, chaque appareil qui interagit avec ces identifiants dans un délai défini recevra une notification.

Les identifiants collectés seront supprimés tous les 14 jours et sont complètement séparés de toute information personnelle. Ils ne sont également utilisables que pour le suivi. Google et Apple ont publié des livres blancs sur la cryptographie et les spécifications Bluetooth derrière leur système de recherche de contacts.

Mais soyons honnêtes: le système de suivi des contacts de Google et dApple ressemble à une surveillance de masse. Cela échouera sils ne parviennent pas à convaincre suffisamment de gens pour lessayer. En raison de la longue histoire de scandales de données de lindustrie de la technologie, sans parler des préoccupations des chiens de garde de la confidentialité, nous ne blâmons pas les gens sils se méfient du système de Google et dApple. Les deux entreprises devront encourager les gens à faire confiance à leur système.

Les gouvernements ne peuvent pas non plus rendre leur système de recherche des contacts obligatoire. Apple et Google ont déclaré que cela violerait leurs conditions. L ACLU a également proposé des lignes directrices pour garantir la confidentialité et la transparence des systèmes de recherche des contacts, et elle recommande que les systèmes soient opt-in. Ils disent que personne ne devrait vous forcer à utiliser un système de recherche des contacts, que ce soit un organisme gouvernemental ou une école.

Pew a constaté que 60% des Américains pensent que le suivi de lemplacement ne fera pas de différence pour limiter la propagation de la propagation du COVID-19, mais 45% pensent quil est correct de suivre les personnes qui ont été en contact avec une personne infectée.