Sony Xperia 1 II: la disponibilité dévoilée par Sony

Le Sony Xperia 1 II est lun des téléphones qui devait être lancé au Mobile World Congress, obtenant un lancement en ligne à la place. Cest un téléphone extrêmement puissant, avec Sony bourrant de beaucoup de technologie - bien que Sony Mobile nait pas révélé quand ce téléphone serait disponible quand il a été annoncé.

Nous avons maintenant une bien meilleure idée, grâce au compte Twitter espagnol de Sony. Répondant à une requête dun client, il a indiqué que le Xperia 1 II serait disponible plus tard ce mois-ci, cest-à-dire en avril.

Hola Iván, te agradecemos tu interés en nuestros productos. El Xperia 1 II estará disponible en el mercado a finales de este mes. ^ Nesma - Sony España (@SonyEspana) 13 avril 2020

Avant cette date, la seule information dont nous disposions était «la fin du printemps». Sony Mobile lancera ce téléphone sur un certain nombre de marchés différents et on ne sait pas exactement quelle sera léchelle de temps pour toutes les régions, mais nous savons quil arrivera bientôt en Europe.

Le Sony Xperia 1 II est un nouveau produit phare de lentreprise, avec un écran 4K de 6,5 pouces avec des visuels à 90 Hz, Qualcomm Snapdragon 865, 5G et un trio dappareils photo de 12 mégapixels.

Cest vrai, Sony ne poursuit pas les gros mégapixels de ce téléphone, il utilise plutôt un système Zeiss qui a été développé avec les experts en imagerie numérique de Sony à partir de son bras de caméras Alpha - y compris un mode rafale de 20 ips et des fonctionnalités vidéo avancées.

Nous avons hâte de mettre la main sur le dernier téléphone de Sony et de lui donner un test complet, ce qui jusquà présent na pas été possible. Nous ne connaissons toujours pas le prix, mais avec les téléphones phares de plus en plus chers, il y a une chance que Sony arrive à un prix compétitif.