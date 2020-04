Comment Apple et Google prévoient dutiliser votre téléphone pour suivre COVID-19

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Apple et Google ont annoncé un système de suivi de la propagation du COVID-19, la maladie causée par le coronavirus, à laide de téléphones portables.

Le système, qui a été publié dans des livres blancs, utilise des transmissions Bluetooth Low Energy à courte portée pour créer un réseau de recherche de contacts, dans lequel les données peuvent être volontairement partagées entre des utilisateurs proches les uns des autres. Apple et Google prévoient doffrir des API iOS et Android le mois prochain afin que les applications officielles des organisations de santé puissent se connecter à leur système.

Les participants doivent dabord télécharger ces applications pour signaler sils ont été diagnostiqués. Fondamentalement, le système Apple et Google captera les signaux Bluetooth de tout téléphone passant à proximité toutes les cinq minutes, et si une personne est positive et a déclaré à une application, tous les autres téléphones qui sont passés à proximité de la personne infectée au cours des jours précédents le seront être averti.

Le traçage des contacts implique didentifier si une personne infectée a été en contact avec dautres personnes, et cest un moyen éprouvé de contenir la propagation de maladies infectieuses telles que COVID-19, mais il existe des problèmes de confidentialité valides concernant lutilisation de toute sorte de surveillance, même si cest juste suivre les utilisateurs avec les données du téléphone, pour aider à lutter contre le coronavirus. Toute mise en œuvre devrait être limitée et éviter de violer la confidentialité des utilisateurs.

Si vous partagez volontiers vos données, Apple et Google ont déclaré que votre identité sera anonymisée, car leur système diffuse des clés cryptographiques anonymes, qui circulent toutes les 15 minutes pour préserver la confidentialité. Et les serveurs centraux ne stockent pas les interactions entre les clés.

À terme, les deux sociétés espèrent intégrer le système de recherche des contacts dans leurs systèmes dexploitation, afin que tous ceux qui possèdent un téléphone iOS ou Android puissent participer et se joindre à leffort. Linconvénient de ce système est quil pourrait provoquer la panique dans les endroits surpeuplés, en particulier si quelquun devait être alerté de la présence dune personne infectieuse, et quil repose sur des personnes qui se déclarent.

Il nest pas non plus idéal pour les personnes ayant des téléphones plus anciens et une connectivité inférieure. Mais cest néanmoins une approche intéressante et innovante.

Apple et Google publieront des API pour les développeurs dapplications en mai. Cela "permettra linteropérabilité entre les appareils Android et iOS à laide des applications des autorités de santé publique", selon Apple. En ce qui concerne les applications de santé que vous pouvez télécharger pour signaler si vous avez COVID-19, celles-ci nont pas été nommées, mais elles seront disponibles pour les utilisateurs dAndroid via le Play Store et les utilisateurs diPhone via lApp Store.

Apple et Google ont publié un projet de documentation technique ici. Les déclarations des PDG des deux sociétés figurent ci-dessous.

Le suivi des contacts peut aider à ralentir la propagation de COVID-19 et peut être effectué sans compromettre la confidentialité des utilisateurs. Nous travaillons avec @sundarpichai et @Google pour aider les responsables de la santé à exploiter la technologie Bluetooth dune manière qui respecte également la transparence et le consentement. https://t.co/94XlbmaGZV - Tim Cook (@tim_cook) 10 avril 2020