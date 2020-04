Les réseaux britanniques ont repoussé à 5G coronavirus fausses nouvelles et attaques de mât

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Les réseaux téléphoniques britanniques ont répliqué les théories crackpot entourant la 5G et le coronavirus, suppliant le public de ne pas nuire à l'équipement de réseau essentiel qui - pour ne pas oublier - alimente les réseaux téléphoniques que nous utilisons tous, y compris les services d'urgence.

Le gouvernement s'attend également à ce que les géants des médias sociaux fassent face à l'action et il est prêt à obtenir des réponses de leur part cette semaine.

Une porte-parole du Département du Digital, de la Culture, des Médias et du Sport a déclaré à la BBC que « Nous devons également voir les entreprises de médias sociaux agir de manière responsable et prendre des mesures beaucoup plus rapides pour empêcher les non-sens de se propager sur leur des plates-formes qui encouragent de tels actes. »

On pense que les rumeurs se sont répandues sur les groupes WhatsApp et Facebook locaux en particulier, bien que nous ayons vu des messages crackpot buller sur Instagram aussi. YouTube a également été cité par Engadget comme supprimant le « contenu borderline » reliant 5G et le coronavirus, mais n'interdit pas purement et simplement les théories du complot 5G.

Une poignée de mâts ont été attaqués au cours du week-end et nous savons qu'au moins quatre d'entre eux étaient des sites fonctionnant sur le réseau Vodafone, certains sites étant partagés avec O2.

« Cela mendie à croire que certaines personnes devraient vouloir nuire aux réseaux mêmes qui fournissent une connectivité essentielle aux services d'urgence, au NHS et au reste du pays pendant cette période difficile de verrouillage », a déclaré Nick Jeffery, directeur général de Vodafone.

BT et le PDG du consommateur EE ont également tweeté : « Les mâts téléphoniques nous maintiennent tous connectés en cette période extraordinaire. Et pourtant, nous voyons des rapports de mâts vandalisés à cause d'une théorie du complot reliant la technologie 5G à la propagation de Covid-19. Cette affirmation est sans fondement. Nous devons nous occuper de l'infrastructure et des personnes qui nous tiennent en contact. »

Les quatre réseaux britanniques ont publié dimanche la déclaration suivante : « Nos réseaux fournissent une connectivité essentielle à nos services d'urgence et au NHS ; ils permettent aux familles de vérifier leurs proches isolés ou vulnérables ; les parents d'enseigner à leurs enfants à la maison, et des millions d'être informés et divertis comme ils restent à la maison.

« Nous nous efforçons à 100% de nous assurer que les réseaux mobiles et haut débit du Royaume-Uni sont résilients, afin que vous, vos familles et vos entreprises, puissiez rester connectés quand vous en avez le plus besoin.

« Malheureusement, nous avons connu des cas de vandales qui ont mis le feu à des mâts mobiles, perturbé l'infrastructure critique et répandé de fausses informations suggérant un lien entre la 5G et la pandémie COVID-19. Il n'existe aucune preuve scientifique de lien entre le 5G et le coronavirus. Fait.

« Il est essentiel d'y mettre un terme pour maintenir les liens entre vos communautés. Non seulement ces allégations sont sans fondement, elles sont préjudiciables aux personnes et aux entreprises qui dépendent de la continuité de nos services. Ils ont également conduit à l'abus de nos ingénieurs et, dans certains cas, ont empêché la maintenance essentielle du réseau.

« S'il vous plaît aidez-nous à faire cesser cela. Si vous êtes témoin d'abus de nos employés clés, veuillez le signaler. Si vous voyez des informations erronées, veuillez l'appeler. Votre aide fera une vraie différence. Nous vous remercions de votre soutien alors que nous travaillons ensemble pour garder notre pays connecté. »