Comment recycler votre ancien téléphone

Donc, vous voulez vous débarrasser de votre ancien téléphone . Quest ce que tu fais avec? Tout dabord, ne le jetez pas à la poubelle. Cela peut être ancien pour vous, mais quelquun dautre pourrait lutiliser. Et, sil est cassé, vous ne devriez toujours pas le jeter, car cest affreux pour lenvironnement.

Certains endroits ont commencé à adopter des règlements pour essayer de limiter ce que lon appelle les «déchets électroniques». Mais il nest toujours pas toujours facile de comprendre comment et où se débarrasser de vos appareils dune manière qui pourrait vous être bénéfique, mais najoute pas davantage de déchets à la planète. Heureusement, certains services en ligne peuvent vous aider à vous débarrasser de votre téléphone de manière responsable.

Le volume croissant de déchets électroniques, également connu sous le nom de déchets électroniques, constitue une menace majeure pour lenvironnement et la santé humaine. Certains composants des téléphones, par exemple, contiennent des matières dangereuses. Et, lorsquils ne sont pas éliminés correctement, ils peuvent lessiver ces substances toxiques dans le sol et les eaux souterraines. Heureusement, cela peut être évité, car les téléphones peuvent être réutilisés, remis à neuf ou recyclés dune manière respectueuse de lenvironnement. Cela dit, selon lONU , seulement environ 20% de tous les déchets électroniques - dans le monde - sont recyclés.

Avant de jeter votre smartphone de manière responsable, assurez-vous de sauvegarder vos données dans le cloud afin de ne rien perdre dimportant. Vous devez également effectuer une réinitialisation des données dusine sur votre téléphone afin de ne laisser aucune de vos informations personnelles pour que les autres les trouvent.

Avez-vous déjà effectué une mise à niveau vers un nouveau smartphone en échangeant votre ancien téléphone? Félicitations, vous connaissez déjà la façon la plus simple de recycler.

Transporteurs et magasins

Verizon , AT&T , Sprint et même Apple proposent tous des programmes déchange, où vous pouvez échanger un ancien téléphone contre une remise sur un nouveau. Les détaillants comme Best Buy et Staples ont également des programmes déchange qui vous permettront de gagner de largent avec votre ancien appareil. Il pourrait même y avoir des magasins ou des entreprises locaux près de chez vous qui achèteront vos anciens appareils électroniques. Faites le tour et essayez dobtenir le meilleur prix.

Fabricants de téléphones

Celui qui a fabriqué lappareil que vous essayez de retourner pourrait être votre meilleur choix. Samsung , HP et Sony, par exemple, ont chacun des programmes déchange. Il y a de fortes chances que la société qui a fabriqué votre appareil propose également un programme déchange afin que vous puissiez mettre à niveau les appareils à prix réduit.

Revendeurs

Si vous avez déjà un nouveau téléphone et que vous souhaitez simplement vendre votre ancien téléphone, il existe également des options pour cela. Bien sûr, eBay est un choix familier, mais vous devriez également explorer les services spécifiques aux revendeurs de téléphones, comme Gazelle , qui se spécialise dans lachat et la remise à neuf de vieux téléphones.

Les smartphones ne sont pas difficiles à donner. Nous connaissons tous une personne qui semble casser ou perdre son téléphone une fois par mois. Voici quelques organismes de bienfaisance de niche qui prendront vos anciens appareils et les utiliseront pour de bon. La seule décision est: quelle cause souhaitez-vous prendre en charge avec votre ancien appareil?

Téléphones portables pour soldats

Le nom dit à peu près tout. Cellphones for Soldiers met des téléphones entre les mains des soldats. Bien que ce ne soit pas exactement ce à quoi vous pourriez vous attendre; Ils nenvoient pas votre appareil donné aux troupes à létranger. Au lieu de cela, il utilise le produit de vos téléphones donnés pour acheter des cartes téléphoniques internationales que les soldats peuvent ensuite utiliser avec leurs téléphones approuvés par larmée. Depuis son démarrage en 2004, Cellphones for Soldiers a donné 300 millions de minutes de temps de conversation et fourni des fonds durgence à 3 100 familles de militaires, tout en recyclant 15 millions de téléphones.

Chaque téléphone peut appeler les services durgence, et Secure the Call lutilise pour garder votre ancien téléphone au service. Il recueille les vieux téléphones et sefforce de les mettre entre les mains de personnes isolées et qui ont besoin dun moyen dappeler le 911 à tout moment, comme les victimes de violence domestique ou les personnes âgées. Il prendra même votre téléphone cassé et léchangera avec des entreprises de recyclage pour des téléphones de meilleure forme.

Vous pouvez envoyer à Medic Mobile votre ancien téléphone, qui le recyclera et utilisera les bénéfices pour financer les services de santé dans 26 pays dAfrique, dAsie et dAmérique latine. Vous pouvez expédier votre téléphone gratuitement en utilisant un formulaire de ce site Web .

Si vous êtes au Royaume-Uni, vous pouvez recycler votre téléphone et reverser le produit à Oxfam, qui combat la pauvreté au Royaume-Uni et accepte les dons sous toutes leurs formes, même les voitures. Il a une page spéciale dédiée à vous aider à vous débarrasser de votre ancien téléphone.

Mais, si vous cherchez à vous débarrasser dune relique dun téléphone, ou peut-être que vous êtes la personne avec une pile de smartphones éclatés et que vous ne savez pas quoi faire avec eux, vous avez encore beaucoup doptions . Heck, la plupart des communautés ont une sorte de centre de recyclage qui prendra les déchets électroniques.

Call2Recyle est spécialisé dans le recyclage des batteries et smartphones. Il existe depuis 1994 et a reçu de nombreux prix. Il a également lancé des programmes aux côtés des gouvernements américain et canadien. Vous pouvez utiliser ce localisateur sur le site Web de Call2Recycle pour trouver un emplacement près de chez vous. Coronavirus a temporairement suspendu tous les abandons en personne, mais vous pouvez commander une boîte pour envoyer un courrier dans un appareil.

Détaillants Electornic

Best Buy est en avance sur le recyclage des déchets électroniques; cest même le plus grand recycleur dappareils et de technologies anciennes des États-Unis. Mais de nombreux autres magasins de vente au détail électroniques proposent également des programmes de recyclage pour les téléphones, notamment Walmart , Staples , Target, Home Depot et Lowes.

Votre recycleur local

De toute évidence, certaines choses sont trop vieilles ou trop cassées pour être facilement recyclées à un organisme de bienfaisance ou dans un magasin. Donc, si vous ne trouvez toujours pas dendroit compatible pour faire don de votre ancien téléphone, il est temps de contacter votre recycleur local ou lautorité de gestion des déchets. Cela peut vous coûter quelque chose, mais ce nest généralement pas suffisant pour casser la banque. Par exemple, notre station locale de traitement des déchets facture 5 $ pour recycler les téléviseurs de manière responsable.