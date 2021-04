Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - De nos jours, si vous entendez parler dun téléphone avec moins de deux caméras arrière, cest un peu une surprise. Les fabricants entassent plus dobjectifs et de capteurs dans les combinés que jamais auparavant. En effet, le Huawei P40 Pro + dispose dun agencement de caméras penta - soit cinq caméras à larrière - pour offrir une plus grande polyvalence dans la prise de vue.

Mais pourquoi ces cinq caméras, que peuvent faire les différents objectifs et le P40 Pro + offre-t-il les meilleurs appareils photo dans un téléphone? Voici une ventilation de ce qui est quoi.

1: Caméra principale: capteur SuperSensing 50MP, taille 1 / 1.28in, ouverture f / 1.9, équivalent 24mm, stabilisation optique (OIS)

2: caméra ultra-large: objectif ciné 40MP, f / 1.8, 18 mm

3: Objectif zoom n ° 1: optique 3x (72 mm), 8MP, f / 2.4, OIS

4: Objectif zoom n ° 2: périscope optique 10x (240 mm), 8MP, f / 4.4, OIS

5: capteur de profondeur de temps de vol (ToF)

La raison davoir plus dune caméra est doffrir différentes vues du monde. Un objectif peut ne pas être assez grand-angle pour se faufiler dans cette photo de groupe, par exemple, ou vous pouvez prendre un sujet plus loin sans perdre en qualité et donc utiliser un zoom.

Cest la raison pour laquelle le Huawei P40 Pro + dispose de cinq optiques sur sa caméra arrière, chacune liée à son propre capteur individuel. Il y a lappareil photo principal - que nous détaillerons plus en détail ci-dessous - et une offre dangle plus large pour sadapter davantage au cadre, ainsi que deux zooms pour permettre à des sujets plus éloignés dapparaître en gros plan dans le cadre.

La cinquième «caméra» du P40 Pro + est un capteur de profondeur, ou capteur de temps de vol , qui nest sans doute pas une caméra traditionnelle en tant que telle, car sa petite quantité de données de résolution nest utilisée que pour cartographier la distance - ce qui peut puis être utilisé par le logiciel pour faciliter le flou darrière-plan (bokeh) avec une plus grande précision.

Tableau rouge, jaune, bleu (RYYB) [Pas rouge, vert, bleu (RVB)]

Fréquence jaune meilleure pour la capture en basse lumière

Le P40 Pro + fait plus que simplement assembler un tas dappareils photo, car Huawei utilise ses propres technologies de manière créative. Le premier est le capteur SuperSensing utilisé par lappareil photo principal.

Lidée derrière cela - que nous avons vue pour la première fois dans le P30 Pro - est de lire la lumière rouge, jaune et bleue (dans un arrangement RYYB 4x4) plutôt que lhabituel rouge, vert, bleu (RVB - généralement dans ce quon appelle un tableau Bayer) . Les fréquences de la lumière jaune réagissent différemment et, par conséquent, sont meilleures pour les prises de vue en basse lumière en termes de ce que le capteur peut tirer des informations de lumière entrantes. Cela fonctionne vraiment aussi, comme nous lavons souligné dans nos critiques de Mate 30 Pro et P40 Pro.

Cependant, ce capteur particulier va encore plus loin. Tout dabord, cest 50 mégapixels, ce qui le rend très résolu. Deuxièmement, sa taille, à 1 / 1,28 pouces, est environ le double de celle dun capteur de téléphone-appareil photo normal. Cela signifie que chaque «pixel» sur sa surface est plus grand, ce qui lui confère de meilleures propriétés de collecte de lumière.

En outre, Huawei utilise une méthode de traitement quatre en un (suréchantillonnage) où les résultats finaux sont de 12,5 mégapixels, offrant des images encore plus nettes dans cette échelle réduite mais toujours grand format. Vous pouvez filmer en pleine résolution si vous le souhaitez aussi. Cest une méthodologie assez courante pour la plupart des caméras de téléphone maintenant.

Focales équivalentes à 18 mm, 24 mm, 72 mm et 240 mm

Objectif zoom ultra-large, standard et deux zooms séparés

De nombreux appareils photo offrent un «zoom», mais sil sagit dun zoom numérique, tout ce quil fait est de rogner limage et de créer des pixels imaginaires à partir de ceux qui lentourent (similaire à la mise à léchelle).

Oui, il existe des algorithmes intelligents qui peuvent le faire de manière intelligente - mais la résolution du recadrage par zoom numérique nest jamais aussi raffinée quun véritable zoom optique, où un objectif est conçu pour donner des détails optimaux.

Cest pourquoi le P40 Pro + dispose de deux zooms. Sil sautait juste de sa caméra principale jusquà son zoom maximum, ce serait excessif. En ajoutant des `` étapes entre - ici un zoom 3x avant le 10x - il est capable de collecter des informations du capteur principal et de deux zooms pour compiler les meilleures informations de tous, pour les meilleurs résultats possibles.

Il est toujours possible de pincer pour zoomer entre ces focales données - telles que 2x, 5x, 7x et ainsi de suite - avec des résultats toujours assez décents grâce à cette méthode de combinaison.

Nous ne savons pas pourquoi le P40 Pro + na pas opté pour le zoom optique 5x et le capteur RYYB du P40 Pro , car cette combinaison aurait sûrement plus de sens. Peut-être que cest juste en cours de sauvegarde pour le P50 Pro, hein?

Quoi quil en soit, avoir tous ces objectifs, utilisés pour se compléter, ne donne pas limpression dutiliser cinq caméras. Lexpérience est fluide entre les lots, donc la configuration penta consiste vraiment à permettre une plus grande polyvalence et un meilleur potentiel de prise de vue. Donc, oui, avoir cinq caméras vaut certainement mieux quune ou deux.

Après avoir utilisé le P40 Pro +, nous pouvons confirmer que cest un tireur vraiment adepte. Cependant, il en va de même pour de nombreux autres téléphones ces jours-ci. De l Oppo Find X3 Pro et de son appareil photo macro original , au Samsung Galaxy S21 Ultra et à son approche plus mesurée de la sélection de lappareil photo .

De plus, comme nous lavons souligné ailleurs, les téléphones Huawei ne prennent plus en charge les services Google Play, en tant que tel, l App Store est plutôt la Huawei App Gallery - qui ne contient pas autant dapplications, tout en manquant dautres applications incontournables. Il existe des solutions de contournement, telles que Petal Search , mais du point de vue du consommateur principal, ce nest pas une expérience standard.

Ainsi, bien que les caméras P40 Pro + puissent être excellentes, il y a une question plus large sur la pertinence de cet appareil pour un public plus large.

Écrit par Mike Lowe.