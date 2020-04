Comment garder votre téléphone propre et sans bactéries

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

En ces temps d'incertitude, l'un des conseils clés est de nous laver régulièrement les mains. C'est très bien, mais comme nous avons plus que jamais besoin de nos téléphones pour communiquer avec des amis et des membres de la famille isolés, nous devrions également nettoyer régulièrement nos téléphones et autres appareils.

La première chose à dire est que beaucoup de téléphones ont un revêtement résistant aux empreintes digitales (appelé un revêtement oléophobe ou oléophobe). Vous ne voulez pas utiliser de produits de nettoyage ménager - comme le nettoyant pour vitres - car il va dégrader ce revêtement. Les nettoyants abrasifs pourraient aussi rayer votre téléphone.

Il est important de nettoyer les taches et autres marques, surtout si la marque est causée par quelque chose qui tacherait d'autres objets. Cela comprend, mais ne se limite évidemment pas au maquillage, lotions pour le corps ou crèmes, encre, teinture capillaire ou autre chose comme ça.

1. Débranchez tous les câbles, y compris les écouteurs

2. Utilisez un chiffon doux et humide. Si vous avez un chiffon fourni avec une paire de lunettes ou de lunettes de soleil, c'est le genre de chose à utiliser. Utilisez des mouvements circulaires pour nettoyer les taches ou autres marques.

3. Si vous avez besoin de nettoyer le téléphone plus loin, utilisez un peu d'eau savonneuse. Si votre téléphone est étanche, ce n'est pas un problème. Si ce n'est pas le cas, épargne et évitez toute ouverture comme un port USB-C ou Lightning.

4. Pour aller encore une étape plus loin, utilisez une lingette antibactérienne. Ceux-ci sont disponibles à partir d'endroits comme Office Depot, Currys PC Worldou Agrafes ainsi que des épiceries/supermarchés et Amazon. Vous voulez vous assurer qu'ils sont exempts d'alcool et d'ammoniac.

5. Si vous avez des peluches ou d'autres peluches dans le port de votre téléphone, essayez de le souffler. Utilisez seulement de l'air comprimé si vous avez vraiment besoin de autant de fabricants recommandent contre cela - mais cela peut souvent être le seul moyen.

Il va sans dire que vous toucherez votre téléphone. Mais qu'en est-il des autres ? Étant donné le besoin accru d'hygene en ce moment, nous vous recommandons de ne pas laisser vos enfants ou votre partenaire toucher votre téléphone - ou du moins garder le contact au minimum - et autant que vous pouvez essayer de ne pas utiliser d'appareils partagés comme les iPad familiaux sans vous laver les mains après.

Évidemment, vous portez votre téléphone dans un sac ou une poche et vous pouvez faire quelque chose à ce sujet en vous assurant que l'endroit où vous le mettez est propre.

Mais vous devriez également considérer où vous le mettez quand vous êtes dehors et autour - le comptoir de caisse dans un magasin ne sera pas complètement propre lorsque vous le posez pendant que vous payez, une table de pub ou de café n'est pas génial lorsque vous rencontrez un ami et non plus le siège dans le bus. Généralement, soyez conscient de ce que vous en faites.

Certains cas ont des revêtements antibactériens sur eux - NueVue est l'une des entreprises qui produisent des étuis sur ces lignes pour iPhone, iPad et téléphones Samsung - Les étuis de NueVue ont en fait une « doublure en microfibre antimicrobienne » conçue pour tuer bactéries nocives sur votre téléphone. Tech21 les produit également pour de nombreux téléphones iPhone et Samsung Galaxy.

Des entreprises comme Invisibleshield produisent également des protections d'écran - leVisionGuard+ pour iPhone prétend réduire 99,99 % des bactéries nocives.