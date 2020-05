Meilleures téléphones pliants à venir 2020 : Top téléphones flexibles à attendre avec impatience

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

smartphones pliants ont éclaté sur la scène en 2019, rendant l'industrie du téléphone beaucoup plus intéressante ayant fait face à des années de stagnation et des rectangles en verre de même apparence. C'était l'occasion de montrer des designs, d'être plus aventureux et de faire quelque chose de différent. Et la meilleure partie à ce sujet : pas une entreprise n'a lancé un produit exactement comme un autre.

Pour 2020, ce marché particulier se développera sans aucun doute à mesure que de nouvelles entreprises se joindront à leurs propres itérations, et que les fabricants existants mûrissent et affinent pour améliorer les leurs. Bien que le coût puisse encore être prohibitif pour beaucoup de gens, ce sont les dispositifs à attendre avec impatience dans un proche avenir.

Huawei a officiellement dévoilé son smartphone pliant de deuxième génération au début de 2020, et il dispose d'une grande partie des mêmes capacités de conception et de matériel que l' original Mate X. Il s'agit essentiellement d'une tablette de 8 pouces qui se replie vers l'extérieur, vous laissant avec un grand écran de style smartphone régulier à l'extérieur.

Il dispose d'une charnière plus robuste que le modèle de première génération et dispose d'une charge rapide de 55 W en standard. Il est assez grand, et aura besoin d'une certaine forme de protection pour empêcher que cet écran ne soit endommagé avec l'utilisation, mais il se sent solide, bien fait et - ce qui est important - a de puissants composants internes.

La grande question est actuellement de savoir si le manque de Google Play Services l'empêchera de devenir un succès mondial sur le marché pliable en développement.

Samsung a pris deux coups de couteau lors de son premier Galaxy Fold avant de finalement le publier au public, mais nous espérons qu'avec la deuxième génération, il aura appris de ce processus et sera en mesure de lancer un rafraîchissement sans ces premiers problèmes de conception et de durabilité.

Il a été suggéré que Samsung l'offrira avec une option céramique pour une construction plus haut de gamme, ainsi qu'avec un cadre métallique en acier inoxydable pour remplacer l'aluminium plus léger et moins durable.

La plus grande mise à jour des fonctionnalités sur la première génération va sans doute être un affichage externe plus grand et plus utile. On dit que ça prendra beaucoup plus de place sur la couverture avant, et peut être presque un panneau bord à bord avec des bezels maigres. Il est également rumeur de présenter la même configuration d'appareil photo que le Galaxy S20+.

Jusqu' à présent, il est prévu que Samsung lancera le téléphone à mi-chemin jusqu'en 2020, avec la possibilité qu'il arrive en juillet.

C' est donc intéressant, et étant donné qu'il a deux écrans plutôt qu'un seul panneau flexible, il y a un argument à avoir pour savoir s'il appartient ou non sur la liste, mais il cherche à apporter une solution au même problème que beaucoup de smartphones pliants actuels : mettre un grand écran dans votre poche.

Comme le Mate XS et le Galaxy Fold, c'est plus une tablette pliante qu'un téléphone pliant, mais Microsoft y travaille depuis des années et il a finalement été annoncé officiellement fin 2019.

Vous pouvez l'utiliser pour jouer avec des applications, des jeux et faire ou recevoir des appels, et il exécute Android (pas Windows). Étant donné que c'est un facteur de forme inhabituel et que Microsoft veut faire les choses à sa manière, l'interface semble être une version hautement personnalisée d'Android, mais Android c'est quand même.

Le seul inconvénient de ce produit exciant est que nous devons attendre jusqu'à la fin de 2020 jusqu'à ce qu'il soit disponible. Microsoft a dit qu'il serait prêt pour les vacances.

Le président de Xiaomi, Lin Bin, a tweeté un teaser vidéo d'un téléphone pliable en 2019 - donc la tendance est sur le radar de la société chinoise - bien que nous n'ayons pas encore eu de lancement.

L' appareil se replie sur les deux côtés, ce qui permet une unité de téléphone plus petite à partir de la plus grande tablette 4:3. La vidéo montre le logiciel s'adaptant en fonction du facteur de forme, mais le vice-président de Xiaomi nous a dit que la société étudie encore quelles technologies devraient être offertes.

Actuellement, l'appareil est juste un échantillon d'ingénierie, bien que Bin ait dit si elle est appréciée par suffisamment de gens, la société envisagerait de développer une version grand public. Un brevet est apparu depuis, ce qui laisse entendre que cela pourrait être le cas.

Lors du MWC 2019, TCL a annoncé sa DragonHinge, qui pourrait être présente sur divers modèles de téléphones pliables, ainsi que sur des portables. Cela a été plus fructueux au CES 2020, où nous avons vu le prototype de téléphone sous une forme utilisable. Cependant, TCL ne nous dira pas comment il est appelé même s'il l'a montré plusieurs fois.

L' appareil s'ouvre et se ferme comme un portefeuille. L'écran est à l'intérieur, et bien qu'il n'y ait pas d'affichage externe, la société a également montré un concept avec un affichage sur la couverture dans le passé.

Depuis, la société a montré un autre prototype qui dispose de deux charnières, se développant en un dispositif offrant trois écrans. Déplié, ce prototype TCL a autour d'un écran de 10 pouces, le transformant essentiellement en tablette.

Plus excitant, cependant, est probablement l'appareil qui ne se plie pas du tout. TCL a utilisé la même technologie d'écran flexible pour développer un téléphone qui se déploie, comme les téléviseurs enroulables à popupde LG. Donc, plutôt que de se dérouler, l'écran semble simplement se développer devant vos yeux lorsque vous voulez le plus grand panneau, car il se déploie à partir du châssis du téléphone.

Le seul problème avec TCL est qu'il n'a pas encore lancé un seul smartphone pliable ou flexible sous quelque forme que ce soit pour la consommation publique, il semble juste content de montrer des concepts et des prototypes pour l'instant. Nous ne savons donc pas si, ou quand l'un de ces produits sera disponible à l'achat.

TCL entre dans le jeu d'appareils pliables avec DragonHinge polyvalent

Fuite sur Weibo

Oppo a déposé des brevets pour un smartphone pliable. Le responsable produit de l'entrepriseaurait déclaré que les nouvelles concernant les plans de smartphone pliable d'Oppo apparaîtraient potentiellement au MWC 2019, mais ce n'était pas le cas.

Au lieu de cela, des images de l'appareil atterri sur le site de micro-blogging chinois Weiboet il y a eu quelques rendu de brevet officielaussi. Le téléphone est clairement un prototype et a un écran OLED enveloppant à l'extérieur plutôt que de se plier en interne. D'après les images Weibo, un côté de l'écran a une lunette plus épaisse pour les appareils photo et ainsi de suite, bien que ce n'était pas le cas sur les images brevetées.

Lorsque le téléphone pliable Oppo va lancer n'est pas encore connu, mais il semble certainement que la société sœur OnePlus lancera un à un moment donné.

OLED 6,2 pouces, résolution 4K

Qualcomm SD855, 8 Go de RAM

128/256/512 Go de stockage

On prétend depuis longtemps que Sony travaille également sur un smartphone pliable. Plusieurs vidéos conceptuelles de Tech Configurations montrent à quel point l'appareil pourrait être étonnant. Avec divers noms spéculés, y compris Xperia Note Flex, il est affirmé que l'appareil pliable de Sony va prendre les choses au niveau supérieur et offrir également un affichage transparent.

Un lecteur d'empreintes digitales à l'écran, une caméra arrière double et la puce Snapdragon 855 de Qualcomm sont tous des caractéristiques répertoriées dans le concept fuites. Le smartphone pliant Sony Xperia est également doté d'un joint en polymère et d'un écran OLED de 6,2 pouces avec une résolution 4K lorsqu'il est plié.

Apple a déposé quelques brevets pour les téléphones pliables, suggérant que la société Cupertino travaille également sur un appareil pour répondre à cette tendance. Selon un brevet, le smartphone pliable Apple peut utiliser des « charnières superposées » attachées à des « écrans flexibles ».

Un autre brevet suggère que l'appareil pourrait rouler plutôt que se plier, tandis que un autre suggère que la zone de pliage sera maintenue au chaud pour éviter la fissuration. Naturellement, les rumeurs sont très contradictoires.

Le co-fondateur de la société a dit à Bloomberg qu'il voulait vraiment en faire un. Mais nous aurons peut-être encore un peu plus de temps à attendre.

Google est également dit de regarder dans les pliables, mais nous ne attendons pas un téléphone Pixel pliable bientôt. En amont de Google I/O l'an dernier, Google a déclaré à CNET qu'il prototypage des appareils pliables : « Nous sommes certainement en train de prototyper la technologie. Nous le faisons depuis longtemps », a déclaré Mario Queiroz, responsable du développement Pixel de Google.

Cependant, il a ajouté : « Je ne pense pas qu'il y ait encore un cas d'utilisation clair... Nous prototypage des écrans pliables et de nombreuses autres nouvelles technologies matérielles, et nous n'avons aucune annonce de produit connexe à faire pour le moment. »