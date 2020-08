Risque pour la santé de la 5G: existe-t-il un danger lié aux signaux 5G?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les réseaux téléphoniques 5G présentent-ils un danger quelconque? Cest la question clé qui entoure le déploiement actuel de la technologie 5G aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Il y a eu des manifestations contre la 5G, tandis que certains militants ont réussi à convaincre les autorités locales de suspendre le déploiement. Cependant, la quantité de désinformation en ligne sur le sujet est stupéfiante.

Nous avons délibérément utilisé les conseils officiels du gouvernement et des organismes de santé dans cette fonctionnalité plutôt que de nous fier aux informations des fournisseurs et des réseaux 5G qui ont manifestement un intérêt commercial dans le déploiement de la 5G.

Et nous ne donnons aucun crédit à des théories du complot sur la 5G causant le coronavirus - ce sont de fausses nouvelles pour lesquelles il ny a aucune preuve.

Les réseaux 5G utilisent les ondes radio de la même manière que les autres technologies et formes de communication. Mais les réseaux 5G utilisent des ondes à plus haute fréquence que les anciens réseaux mobiles.

La Food and Drug Administration (FDA) américaine affirme quil ny a "pas de nouvelles implications pour la 5G", affirmant que "les conclusions tirées sur la base du corpus actuel de preuves scientifiques couvrent les fréquences [5G]".

Au Royaume-Uni, le point de vue de Public Health England (PHE) est que «lexposition globale devrait rester faible par rapport aux lignes directrices et, à ce titre, il ne devrait y avoir aucune conséquence pour la santé publique».

Le régulateur britannique Ofcom a réalisé une étude britannique complète sur la technologie. Il a mesuré 16 sites 5G dans 10 villes du Royaume-Uni, en examinant les endroits où lutilisation de la 5G «est susceptible dêtre la plus élevée». Ces emplacements comprenaient des centres commerciaux et des pôles de transport.

Ofcom déclare: «Sur chaque site, les émissions ne représentaient quune petite fraction des niveaux inclus dans les directives internationales , comme défini par la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP). Et le maximum mesuré sur nimporte quel site était de 1,5% de ces niveaux . "

LICNIRP est une organisation indépendante à but non lucratif créée en 1992 pour évaluer limpact des ondes électromagnétiques sur les personnes et lenvironnement.

Il a maintenant également mené ses propres recherches sur limpact de la 5G et affirme quil ny a aucune preuve deffet sur la santé.

LICNIRP a révisé ses directives le 11 mars 2020, affirmant quelles sont "plus appropriées que les directives de 1998 pour les fréquences plus élevées qui seront utilisées pour la 5G à lavenir".

Le président de lICNIRP, le Dr Eric van Rongen, a déclaré: "Nous savons que certaines parties de la communauté sont préoccupées par la sécurité de la 5G et nous espérons que les directives mises à jour aideront à mettre les gens à laise".

"Les lignes directrices ont été élaborées après un examen approfondi de toute la littérature scientifique pertinente, des ateliers scientifiques et un vaste processus de consultation publique. Elles fournissent une protection contre tous les effets néfastes sur la santé scientifiquement prouvés dus à lexposition aux CEM (champ électromagnétique) entre 100 kHz et 300 GHz. gamme." Cela couvre lintégralité des longueurs donde 5G présentes et futures.

La technologie 5G utilisée aux États-Unis et au Royaume-Uni adhère actuellement à toutes les directives de lICNIRP et les opérateurs de réseau se sont engagés à les respecter.

Il est cependant vrai quil pourrait y avoir une "petite" augmentation de lexposition aux ondes radio. Public Health England (PHE) déclare: «Il est possible quil y ait une légère augmentation de lexposition globale aux ondes radio lorsque la 5G est ajoutée à un réseau existant ou dans une nouvelle zone.

"Cependant, lexposition globale devrait rester faible par rapport aux directives et, en tant que telle, il ne devrait y avoir aucune conséquence pour la santé publique."

Plus de spectre est mis à disposition pour la 5G. Les fréquences les plus élevées discutées pour la future 5G sont environ 10 fois plus élevées que celles utilisées par les réseaux mobiles actuels, jusquà quelques dizaines de gigahertz (GHz).

Dans les zones urbaines, la technologie à haute fréquence (ondes millimétriques ou mmWave) sera utilisée pour maximiser la capacité et la vitesse. Cela a déjà été déployé dans de nombreuses villes américaines (bien quavec une couverture très limitée) et arrivera également au Royaume-Uni et en Europe à la fin de 2020 ou en 2021. Ce sont ces signaux à haute fréquence qui sont le plus préoccupants pour la santé de la 5G.

Cependant, comme le souligne PHE, ces signaux haute fréquence ont déjà été utilisés et sont "présents dans lenvironnement depuis de nombreuses années". Ils sont toujours classés comme `` non ionisants , comme les signaux utilisés pour diffuser la radio, la télévision et le Wi-Fi.

Le Dr Van Rongen de lICNIP a déclaré que les nouvelles directives du corps "fournissent des conseils dexposition meilleurs et plus détaillés" pour la gamme de fréquences plus élevée au-dessus de 6 GHz, qui comprend mmWave.

De manière cruciale, il a ajouté: «La chose la plus importante à retenir est que les technologies 5G ne pourront pas nuire lorsque ces nouvelles directives seront respectées.»

Il est vrai que mmWave est une fréquence plus élevée que les longueurs donde utilisées pour la diffusion, mais elles sont toujours plus basses que la lumière visible. Et ils ne tombent certainement pas dans la catégorie «ionisante» comme les rayons X ou les ultraviolets.

Ces ondes ne vont pas très loin et sont bloquées par les murs et même le corps humain. PHE dit que, bien que moins détudes aient été menées à des fréquences plus élevées, «les mécanismes biophysiques qui régissent linteraction entre les ondes radio et les tissus corporels sont bien compris aux fréquences plus élevées et sont à la base des lignes directrices de lICNIRP.

"Le principal changement dans lutilisation de fréquences plus élevées est quil y a moins de pénétration des ondes radio dans les tissus corporels et que labsorption de lénergie radioélectrique, et tout échauffement qui en résulte, devient plus confiné à la surface du corps."

Écrit par Dan Grabham.