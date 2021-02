Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Au cours des dernières années, nous avons entendu un certain nombre de smartphones faire des déclarations audacieuses sur leurs taux de rafraîchissement daffichage. Des entreprises comme OnePlus, Samsung et Razer se sont toutes vantées de leurs écrans super doux.

Si vous avez déjà regardé un événement de lancement de téléphone ou vu du marketing parler de cette fonctionnalité daffichage `` 120 Hz sans savoir exactement de quoi il sagit, nous vous aiderons à le comprendre dans cette fonctionnalité.

Heureusement, il est assez simple de répondre à cette question car la terminologie reflète ce qui se passe réellement sur lécran que vous regardez. Pour quun affichage produise lillusion quil y a une image en mouvement devant vous, il doit se rafraîchir un certain nombre de fois.

Comme pour toute vidéo, ce quelle vous montre est une séquence de plans fixes, mais jouée consécutivement, très rapidement. Un taux de rafraîchissement daffichage est simplement la vitesse à laquelle il se rafraîchit pour vous montrer la prochaine photo fixe.

Par exemple, sil a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, cela signifie quil peut se rafraîchir à un taux de 120 fois par seconde.

Le potentiel est quun taux de rafraîchissement élevé peut faire une grande différence sur la sensation générale et les performances perçues dun téléphone.

Par exemple, si vous comparez le OnePlus 6T de 2019 et le OnePlus 8T de 2020 - passant dun écran 60Hz à 120Hz et avec les animations de linterface boostées pour correspondre - il y a une énorme différence dexpérience.

Et cest un élément clé ici: le contenu doit être optimisé pour correspondre à la sortie de laffichage. Si vos animations dans un jeu ou linterface générale du téléphone atteignent un maximum de 30 ou 60 images par seconde, il ne semblera pas quil y ait beaucoup de différence.

Dans le cas de OnePlus cependant, son interface utilisateur et sa version du logiciel Android ont été améliorées pour correspondre à lécran 120 Hz et le rendent ainsi instantanément plus rapide et plus réactif.

Nous pourrions en dire autant des derniers téléphones de Samsung. Les appareils de la série Galaxy S21 ont tous des écrans 120 Hz et leur logiciel a été optimisé pour correspondre.

Samsung dispose également dune fonction appelée `` Fréquence dimages adaptative qui réduit et augmente le taux de rafraîchissement de lécran en fonction du contenu, allant jusquà 10 images par seconde si vous faites quelque chose comme simplement lire une page statique, puis augmenter jusquà 120 images par seconde, selon les besoins du contenu.

Comme toujours avec ces choses, ce nest pas si simple. Il y a plus à jouer pour rendre un smartphone rapide et vif que le taux de rafraîchissement.

Vous verrez toujours un décalage et un bégaiement si vous jouez à un jeu en ligne et que votre connexion est interrompue, ou si le téléphone devient trop chaud et doit ajuster les performances pour aider à garder ses composants internes au frais.

Cela signifie également avoir un processeur puissant et une gestion thermique efficace. En bref: laffichage a besoin que le traitement graphique interne soit également de premier ordre, sinon ce sera une expérience saccadée.

Ensuite, il y a toujours une chance que vous ne puissiez pas voir beaucoup de différence entre les taux de rafraîchissement en premier lieu. Passer de 60 Hz à 90 Hz ou 90 Hz à 120 Hz nest pas facile à percevoir pour tout le monde à lœil nu.

Si vous passez dun téléphone de deux ou trois ans à un avec un écran de 120 Hz, vous verrez sans aucun doute que le téléphone est plus rapide, mais même dans ce cas, vous ne pouvez pas épingler cela uniquement sur le taux de rafraîchissement. Cela a aussi beaucoup à voir avec le matériel interne plus puissant et les améliorations apportées aux logiciels plus récents. Tout nest pas question décran.

Au moment de la rédaction de cet article, le taux de rafraîchissement le plus rapide utilisé sur un smartphone est de 144 Hz. Cela donne aux animations du smartphone jusquà 144 images par seconde.

Le ROG Phone 3, le Lenovo Legion Pro et le Nubia Red Magic 5G sont des exemples de téléphones dotés décrans 144Hz.

La reponse courte est oui.

Depuis que les «téléphones de jeu» sont devenus un segment de marché à part entière, les développeurs de jeux mobiles ont commencé à améliorer les graphismes de leurs titres pour tirer le meilleur parti de ces taux de rafraîchissement plus rapides.

Des jeux populaires comme Real Racing 3, Temple Run 2, Minecraft Earth, Altos Odyssey et Injustice 2 (parmi beaucoup dautres) voient tous leurs animations boostées pour tirer le meilleur parti du maximum disponible sur les écrans de smartphone à taux de rafraîchissement le plus élevé.

De manière déroutante, vous verrez parfois quelque chose comme le taux de réponse de lécran tactile de 120 Hz ou 240 Hz mentionné dans le matériel marketing, les publicités ou les fiches techniques du téléphone. Bien que lunité de mesure soit la même, ce nest pas la même chose qui est mesurée.

Ceci est simplement lié à la sensibilité et à la précision de la partie tactile de lécran tactile et signifie généralement simplement que le téléphone répond rapidement et avec précision à tous les gestes ou entrées de vos doigts ou dun stylet sur lécran.

Il est donc tout à fait possible davoir un écran 120 Hz équipé dune réponse tactile de 240 Hz, par exemple. Cette combinaison particulière vous donnerait un écran super réactif et rapide.

Écrit par Cam Bunton.