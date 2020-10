Offres de téléphonie Amazon Prime Day: Samsung, OnePlus et plus

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Prime Day 2020 se déroule du 13 au 14 octobre, exclusif aux membres Prime et proposant une gamme doffres. Amazon a réduit les prix dun certain nombre de combinés des principaux fabricants. Si vous cherchez à économiser sur un nouveau téléphone sans carte SIM, alors Prime Day pourrait être le moment dacheter.

Nous allons rassembler toutes les meilleures offres pour Prime Day aux États-Unis et Prime Day au Royaume-Uni dans nos articles dédiés, mais ici, nous ne sommes intéressés que par les téléphones.

Voici quelques-unes des dernières offres:

• Samsung Galaxy S10, économisez 600 £, maintenant 499 £ (au lieu de 1099 £): la version 5G avec 256 Go de stockage - un gros téléphone avec une grosse remise.

• Samsung Galaxy Note 10 Lite, économisez 160 £, maintenant 369 £ (au lieu de 529 £) : le Galaxy Note 10 Lite est un moyen moins cher daccéder à lexpérience Note.

• Samsung Galaxy S10, économisez 100,60 £, maintenant 469 £ (au lieu de 569 £) : le téléphone phare de 2019 offre beaucoup de puissance et un excellent écran dans un boîtier compact.

• Samsung Galaxy S20, économisez 150 £, maintenant 649 £ (au lieu de 799 £) : le dernier téléphone phare de Samsung offre un excellent appareil photo, beaucoup de puissance et un design qui impressionne.

• Samsung Galaxy A51 5G, économisez 65 £, maintenant 364 £ (au lieu de 429 £) : du milieu de gamme de Samsung vient un combiné capable avec une connectivité de nouvelle génération.

• OnePlus 8, économisez 226 £, maintenant 473 £ (au lieu de 699 £) : le modèle 2020 de OnePlus dans un cadre plus compact, offrant 5G et un taux de rafraîchissement de 90Hz.

• OnePlus 8 Pro, économisez 150 £, maintenant 749 £ (au lieu de 899 £) : le modèle le plus avancé a un écran plus grand mais la même puissance 5G, avec un écran 120Hz.

• OnePlus 7T, économisez 154 £, maintenant 395 £ (au lieu de 549 £): il a un an de plus, mais cest toujours un excellent téléphone, offrant beaucoup de puissance et un affichage fluide.

• Xiaomi Mi 10, économisez 140 £, maintenant 559 £ (au lieu de 699 £) : le Xiaomi Mi 10 est puissant et abordable avec un excellent appareil photo.

• Xiaomi Mi 10 Lite, économisez 90 £, maintenant 259 £ (au lieu de 349 £) : Le Mi 10 Lite est un téléphone 5G très abordable, offrant un excellent rapport qualité-prix.

• Redmi Note 9 Pro, économisez 54 £, maintenant 215 £ (au lieu de 269 £) : Le Redmi Note 9 Pro offre un excellent appareil de milieu de gamme avec un bon écran et une construction de qualité.

• Oppo Find X2 Pro, économisez 220 £, maintenant 879 £ (au lieu de 1099 £) : lun des meilleurs combinés de lannée, le Find X2 Pro est un appareil de qualité.

• Oppo Find X2 Lite, économisez 100 £, maintenant 299 £ (au lieu de 399 £): il sagit toujours dun combiné 5G mais glisse dans le milieu de gamme capable.

• Sony Xperia 1 II, économisez 574,76 £, maintenant 1099 £ (au lieu de 1673,76 £) : le combiné phare de Sony avec un écran 4K. Consultez cette offre ici.

• Sony Xperia 5, économisez 199,01 £, maintenant 499,99 £ (au lieu de 699 £) : le produit phare compact de Sony à partir de 2019, offrant de la puissance dans un boîtier plus petit. Voir cette offre ici.

• Samsung Galaxy S10, économisez 175 $, maintenant 574,99 £ (au lieu de 749,99 $): le téléphone flagshp 2019 de Samsung avec un écran de 6,1 pouces.

• Samsung Galaxy Note 20 Ultra, économisez 250 $, maintenant 1199,99 $ (au lieu de 1449,99 $) : Le Galaxy Note 20 Ultra est le summum de lexpérience Note.

• Samsung Galaxy S20 + 5G, économisez 300 $, maintenant 899,99 $ (au lieu de 1199,99 $) : le dernier téléphone phare de Samsung offre un excellent appareil photo, beaucoup de puissance et un design qui impressionne.

• Samsung Galaxy A71 5G, économisez 180 $, maintenant 419,99 $ (au lieu de 599,99 $) : du milieu de gamme de Samsung vient un combiné capable avec une connectivité de nouvelle génération.

• Google PIxel 4, économisez 350 $, maintenant 449 $ (au lieu de 799 $) : le Pixel 4 compact vous offre une puissance phare et la meilleure expérience Android.

• Google PIxel 4 XL, économisez 350 $, maintenant 549 $ (au lieu de 899 $) : le Pixel 4 XL offre une expérience décran plus grande et un appareil photo exceptionnel.

Écrit par Chris Hall.