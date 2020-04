Quand Android 10 arrive-t-il sur mon téléphone?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Si vous avez un téléphone Android, vous serez familiarisé avec le processus de mise à jour des versions dAndroid: Google lance une version bêta, la poussant finalement vers les appareils Pixel, avant que les fabricants ne la déploient sur dautres appareils environ six mois plus tard.

Android 10 a commencé à être déployé à partir du 3 septembre sur les téléphones Pixel. Il y a un mode sombre à léchelle du système, une nouvelle navigation gestuelle, une sécurité renforcée et plus encore. Découvrez ce qui est nouveau ici.

Pour savoir quand, en particulier, vous obtiendrez la mise à jour et pourrez essayer toutes les nouvelles fonctionnalités incluses dans la version, continuez à lire.

Android 10 a commencé à être déployé à partir du 3 septembre sur tous les téléphones Pixel. Accédez à Paramètres> Système> Mise à jour du système pour vérifier la mise à jour.

Pixel

Pixel XL

Pixel 2

Pixel 2 XL

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Astuce de pro: si vous voulez immédiatement la mise à jour dAndroid 10, optez pour la version bêta , puis la version finale arrivera immédiatement.

Asus na pas toujours été dans la meilleure position avec les mises à jour Android - cela peut être un peu aléatoire. Cependant, il y avait un téléphone sur la version bêta dAndroid 10, nous savons donc quil y a une mise à jour entrante pour au moins un appareil.

Asus Zenfone 5Z

Asus Zenfone 6

ROG Phone II

BlackBerry a mis du temps à mettre à jour les téléphones, même sil parvient à rester au courant des mises à jour de sécurité. Le BlackBerry Key2 a été confirmé pour obtenir Android 10 sur son chemin de mise à jour, mais aucun calendrier officiel na encore été annoncé.

BlackBerry Key2

LEssential Phone a déjà lancé la mise à jour Android 10 pour les clients du marché ouvert.

Téléphone essentiel

HTC vient tout juste de commencer à livrer Android Pie, et avec la société abandonnant pratiquement les téléphones, nous ne voulons pas faire espérer Android 10.

Huawei est dans une position intéressante. Devenu le chouchou des smartphones Android au cours des deux dernières années, les tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine ont rendu les affaires plus difficiles pour Huawei . La mise à jour sur tous ces appareils devrait faire partie de la mise à jour EMUI 10. Huawei avait initialement déclaré sur Weibo quil pousserait la mise à jour peu de temps après le Pixel, avec des informations selon lesquelles la mise à jour a commencé en Europe le 15 novembre, mais Huawei a ensuite confirmé la chronologie mondiale le 20 janvier 2020. Notre P30 Pro au Royaume-Uni a été mise à jour.

Huawei P30 Pro - à partir de janvier 2020

Huawei P30 - à partir de janvier 2020

Huawei Mate 20 Pro - à partir de janvier 2020

Huawei Mate 20 - à partir de janvier 2020

Huawei Mate 20 X (4G) - à partir de janvier 2020

Huawei Nova 5T - à partir de janvier 2020

Il est confirmé que les appareils suivants recevront la mise à jour EMUI 10 et Android 10 "dans les mois suivants". Cette déclaration a été faite en janvier 2020.

Porsche Design Huawei Mate 20 RS

Huawei Mate 20 X (5G)

Huawei P30 lite

Huawei Nova 4e

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Porsche Design Huawei Mate 10

Porsche Design Huawei Mate RS

Huawei Mate 20 lite

Huawei P Smart 2019

Huawei P Smart + 2019

Huawei P Smart Pro

Huawei P Smart Z

Huawei Nova 4

Huawei Nova Lite 3

Honor sest exprimé pour rassurer les clients en leur disant quil continuera à offrir des garanties et des mises à jour à ses téléphones. Cela est allé jusquà confirmer que certains obtiendront Android 10. Vous pouvez obtenir Android 10, mais vous nobtiendrez pas nécessairement les services Google sur tous les appareils.

Honor 20 - à partir du 11 mars 2020

Honor 20 Pro

Honor 20 Lite

Honor 20i

Honor 8X

Honor View 20 - à partir du 11 mars 2020

Honor 9X - à partir du 11 mars 2020

Honor 9X Pro

Honneur 10

Honor View 10

Honor 10 Lite

Honor Magic 2

LG nest pas la plus grande force des téléphones Android, mais le produit phare LG G8 était sur la version 10 bêta, donc il est probable quil verra une mise à jour dans un délai raisonnable. LG a déclaré vouloir accélérer les mises à jour et lance un programme bêta Android 10 comprenant un nouveau LG OS . Cette annonce indique quelle concernera un certain nombre de modèles - bien que le calendrier de la mise à jour finale dOTA nait pas été confirmé.

Il y a la suggestion vague de LG que les mises à jour se feront dans lannée, mais il nest pas clair si cela se fera en 2019 ou dans une année complète.

LG G8 ThinQ - février 2020

LG G8 X ThinQ - février 2020

LG G7 ThinQ - février 2020

LG V50 ThinQ - février 2020

LG V50S ThinQ

LG V40 - février 2020

LG Q60 - février 2020

LG K40, K50 - février 2020

Motorola a des téléphones Android assez bruts avec peu de personnalisation, mais cela ne se traduit pas toujours par des mises à jour rapides. Cependant, il possède quelques appareils Android One et a promis des mises à jour dans certains autres domaines.

Moto One

Moto One Power

Moto One Vision

Moto G7

Moto G7 Play

Moto G7 Power

Moto X4 Android One

Moto Z4 - À partir du 11 mars 2020

Le bilan de Nokia avec les mises à jour est bon. La société utilise Android One sur la plupart de ses appareils et a mis à jour la plupart de ses appareils vers Android Pie avant tout le monde. Nous attendons la même chose pour Android 10.

Nokia a également confirmé que bon nombre de ses téléphones recevront la mise à jour Android 10, et quand ils devraient atterrir. Selon le modèle que vous possédez, vous pouvez voir le déploiement sur votre téléphone à tout moment du quatrième trimestre au deuxième trimestre 2020. Le déploiement de Nokia 8.1 a officiellement commencé le 10 octobre 2019, mais la société a révisé le calendrier en raison du coronavirus.

Nokia 8.1 - à partir du 10 octobre 2019

Nokia 9 PureView - Q4 2019

Nokia 7.1 - à partir du 10 décembre 2019

Nokia 7 Plus - à partir du 7 janvier 2019

Nokia 6.1 - 8 janvier 2020

Nokia 6.1 Plus - à partir du 6 janvier 2020

Nokia 2.2 - fin du premier trimestre 2020

Nokia 2.3 - début Q2 2020

Nokia 4.2 - début du deuxième trimestre 2020

Nokia 3.2 - début Q2 2020

Nokia 7.2 - début du deuxième trimestre 2020

Nokia 6.2 - début du deuxième trimestre 2020

Nokia 3.1 Plus - début du deuxième trimestre 2020

Nokia 8 Sirocco - 15 avril 2020

Nokia 5.1 Plus - mi Q2 2020

Nokia 1 Plus - mi T2 2020

Nokia 1 - fin du deuxième trimestre 2020

Nokia 5.1 - fin du deuxième trimestre 2020

Nokia 3.1 - fin du deuxième trimestre 2020

Nokia 2.1 - fin du deuxième trimestre 2020

OnePlus est bon avec les mises à jour. Non seulement il se déplace rapidement pour mettre à jour ses nouveaux appareils, mais nous constatons également que cela revient aux anciens téléphones. Il dispose également dune large gamme dappareils dans la version bêta dAndroid 10. Ces téléphones sont confirmés par OnePlus pour obtenir Android 10:

OnePlus 5 - T2, 2020

OnePlus 5T Q2, 2020

OnePlus 6 - à partir du 2 novembre 2019

OnePlus 6T - à partir du 2 novembre 2019

OnePlus 7 - à partir du 23 septembre 2019

OnePlus 7 Pro - à partir du 23 septembre 2019

OnePlus 7 Pro 5G - à partir du 7 mars 2020

Oppo est un peu plus nouveau sur les marchés mondiaux, nous navons donc pas suivi le processus de mise à jour Android comme nous lavons fait avec dautres fabricants. Oppo a cependant mis le Reno standard dans la 10 bêta, donc nous savons quil obtiendra la version finale. Oppo a également publié et mis à jour des feuilles de route Android 10 pour la mise à jour. La mise à jour arrivera avec ColorOS 7.

Oppo Reno Ace - 10 mars

Oppo Reno Ace Gundam Edition - 10 mars

Zoom Oppo Reno 10x - 10 mars

Oppo Reno10x zoom FC Barcelona Edition - 10 mars

Oppo F11 - 21 avril 2020

Oppo F11 Pro - 21 avril 2020

Oppo R17 - 21 avril 2020

Oppo R17 Pro - 21 avril 2020

Oppo Reno 2 - 21 avril 2020

Oppo Find X - 10 mars

Oppo Reno 2 Z - 16 mars

Oppo Reno Z -21 avril 2020

Razer a déclaré quil souhaitait publier une mise à jour, mais il ny a pas de calendrier pour savoir si ou quand cela pourrait se produire.

Realme est la marque économique dOppo et bien quil ne fasse que commencer dans sa marche mondiale, il est également sur la version bêta dAndroid 10, il y a donc de lespoir pour une mise à jour rapide.

Realme 3 Pro

Realme 5 X - à partir du 28 février 2020

Realme X - à partir du 28 février 2020

Realme XT - T1 2020

Realme 3 - T2 2020

Realme 3i - T2 2020

Realme 5 - T2 2020

Il semble que certains appareils phares de Redmi seront mis à jour vers Android 10 à la suite dun tweet suggérant que ces appareils verront une action Android 10:

Redmi K20 Pro - Q4 2019

Redmi K20 - Q4 2019

Redmi Note 7 - T1 2020

Redmi Note 7 Pro - T1 2020 (bêta du 5 mars)

Les développeurs XDA ont également remarqué que Xiaomi met actuellement à jour le Redmi K20 Pro en Inde et en Chine.

Samsung ne ressent pas le besoin de mettre à jour rapidement et dans le passé a été lent - mais avec Android 10, il semble aller un peu plus vite. Il y a eu une version bêta pour One UI 2 avec Android 10 et la version stable a commencé à être déployée sur certains appareils dans certaines régions. Une liste plus longue a été partagée à partir de lapplication Samsung Members , donnant une ventilation pour le Royaume-Uni.

Samsung Galaxy S10 - du 28 novembre 2019 (Allemagne), janvier 2020 (Royaume-Uni), décembre 2019 (Canada)

Samsung Galaxy S10 + - janvier 2020 (Royaume-Uni), décembre 2019 (Canada)

Samsung Galaxy S10 5G - à partir du 28 novembre 2019 (Allemagne), janvier 2020 (Royaume-Uni)

Samsung Galaxy S10e - du 28 novembre 2019 (Allemagne), janvier 2020 (Royaume-Uni), décembre 2019 (Canada)

Galaxy Note 10 - janvier 2020 (Royaume-Uni), à partir du 16 décembre 2019 (Allemagne)

Galaxy Note 10+ - janvier 2020 (Royaume-Uni), à partir du 16 décembre 2019 (Allemagne)

Galaxy Note 10+ 5G - janvier 2020 (Royaume-Uni), à partir du 16 décembre 2019 (Allemagne)

Galaxy Fold - Avril 2020

Galaxy S9 - février 2020 (Royaume-Uni)

Galaxy S9 + - février 2020 (Royaume-Uni)

Galaxy Note 9 - à partir de janvier 2020

Galaxy A80 - mars 2020 (Royaume-Uni)

Galaxy A6 - avril 2020 (Royaume-Uni)

Galaxy A7 (2018) - avril 2020 (Royaume-Uni)

Galaxy A9 (2018) - mai 2020

Galaxy A40 - à partir du 8 janvier 2020

Galaxy A70, A70s - à partir du 12 mars 2020

Galaxy A80 - avril 2020

Galaxy A90 5G - avril 2020 (Royaume-Uni)

Galaxy Fold - avril 2020 (Royaume-Uni)

Galaxy Tab S6 - avril 2020 (Royaume-Uni)

Galaxy A10, A10s - mai 2020 (Royaume-Uni)

Galaxy A20 - mai 2020 (Royaume-Uni)

Galaxy A30 - mars 2020

Galaxy A30s - mai 2020

Galaxy A50, A50s - avril 2020

Galaxy M10 - mai 2020

Galaxy M30s - mai 2020

Galaxy M40 - mars 2020

Galaxy Xcover4s - mai 2020 (Royaume-Uni)

Galaxy A6 - mai 2020 (Royaume-Uni)

Galaxy J6 - juillet 2020

Galaxy J6 + - juillet 2020 (UK)

Galaxy J7 Duo - juillet 2020

Galaxy Tab S4 - juillet 2020 (UK)

Galaxy Tab S5e - juillet 2020 (Royaume-Uni)

Galaxy Tab A 8 (2019) - août 2020 (Royaume-Uni)

Galaxy Tab A 10.5 - septembre 2020 (Royaume-Uni)

Galaxy Tab A 10.1 - septembre 2020 (Royaume-Uni)

Le dossier de Sony sur les mises à jour nest pas génial, mais il a le Xperia XZ3 dans la version bêta Q. Cest une bonne nouvelle, car le téléphone 2018 sera probablement en mesure de passer à la version finale peu de temps après sa mise en ligne. À lorigine, une liste était partagée par le réseau japonais NTT Docomo , mais il y a maintenant un article de blog officiel de Sony confirmant les modèles et un calendrier.

Sony Xperia 1 - à partir de décembre 2019

Sony Xperia 5 - à partir de décembre 2019

Sony Xperia XZ3 - à partir du 6 janvier 2020

Sony Xperia XZ2 - à partir du 6 janvier 2020

Sony Xperia XZ2 Compact - à partir du 6 janvier 2020

Sony Xperia XZ2 Premium - à partir du 6 janvier 2020

Sony Xperia 10 - à partir du début de 2020

Vivo a quelques téléphones sur la liste bêta pour Android 10, cest donc la confirmation de quelques appareils qui recevront certainement la mise à jour.

Vivo NEX S

Vivo X27

Vivo NEX A

Xiaomi est également assez nouveau sur les marchés mondiaux, mais il semble prendre Android 10 très au sérieux, avec deux appareils impliqués dans la version bêta, ce qui signifie quils recevront la mise à jour. Nous préférons également les téléphones Android One pour lobtenir également. Ailleurs, une chronologie partagée sur Twitter suggère une gamme dappareils Xiaomi. Le pocophone a également été confirmé .