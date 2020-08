Frais ditinérance après le Brexit: quadvient-il de litinérance gratuite?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les Britanniques pourront-ils toujours bénéficier de litinérance mobile gratuite dans lUE? Cest ce que cette fonctionnalité est là pour faire - ou du moins vous donner une meilleure idée de ce à quoi vous attendre.

Comme vous le savez, le Royaume-Uni a quitté lUE. Mais nous sommes dans une période de transition jusquà la fin de 2020. Cela signifie que nous suivons les règles de lUE pour le reste de lannée, donc la partie intéressante est ce qui se passera le 1er janvier 2021.

Le maintien de litinérance gratuite après cette date comporte deux aspects - premièrement, le point de vue juridique du gouvernement et, deuxièmement, le point de vue des réseaux eux-mêmes - en dautres termes, prévoient-ils réellement dintroduire des frais ditinérance?

Voyons donc dabord ce qui se passe du point de vue juridique, puis voyons ce que chaque réseau a à dire sur limpact potentiel.

Non, il ny en aura pas. Le statu quo continuera, donc dans un autre pays de lUE *, vous pouvez passer des appels, envoyer des SMS et utiliser des données au même coût que si vous étiez au Royaume-Uni.

La clé de ceci est quactuellement les opérateurs de téléphonie mobile de lUE sont tenus dappliquer une limite financière pour lutilisation des données de 50 euros - cest 45 £ pour le Royaume-Uni. Les opérateurs sont également tenus denvoyer une alerte une fois que vous avez atteint 80% et 100% de votre propre limite ditinérance de données - où que vous soyez dans le monde.

* Notez que cela sapplique également aux pays de lEspace économique européen (EEE), la Norvège, le Liechtenstein et lIslande.

Selon le gouvernement, la certitude de la soi-disant «sans surtaxe» - ou de litinérance gratuite prendra fin.

"La garantie de litinérance gratuite des téléphones mobiles dans lUE, en Islande, au Liechtenstein et en Norvège prendra fin. Renseignez-vous auprès de votre opérateur téléphonique pour connaître les frais ditinérance que vous pourriez recevoir."

Comme nous lavons mentionné, il y a une période de mise en œuvre - ou période de transition - jusquà la fin de 2020. Pendant cette période, rien ne changera. Cela signifie donc que les choses pourraient changer le 1er janvier 2021.

Fondamentalement, la période de mise en œuvre (ou période de transition) est le moment où le Royaume-Uni et lUE se sont donnés pour conclure un accord sur la future relation entre les deux parties (connu sous le nom de Future Economic Partnership, fact fans). La plupart des gens appellent cela un «accord commercial».

La situation au 1er janvier 2021 dépend des négociations, mais si nous parions sur les gens, nous aurions dit que le statu quo se poursuivrait car nous aboutirions à un arrangement satisfaisant pour toutes les parties en termes de toutes sortes de biens et services. .

Labsence daccord commercial est essentiellement le Far West pour litinérance - les opérateurs de téléphonie mobile de lUE seront en mesure de facturer aux opérateurs britanniques ce quils veulent pour fournir des services ditinérance à leurs clients britanniques. Cest parce que le tarif ne serait plus réglementé.

Dans ce cas, litinérance sans supplément ne sera pas garantie et ne sera pas standardisée. Nous passerions à une situation où les frais ditinérance sont déterminés par des raisons commerciales. Alors peut-être que le réseau A offrirait toujours litinérance gratuite parce quil risquerait de perdre trop de clients, par exemple. Ou peut-être que le réseau B propose un tarif plus cher, mais cest un tarif qui inclut litinérance sans restriction.

Encore une fois, ce nest pas si simple: de nombreux opérateurs britanniques ont des relations avec des réseaux partenaires dans lUE ou appartiennent aux mêmes sociétés mères. Certains auront donc des relations préférentielles. Ce nest certainement pas le cas que «tout deviendra plus cher», car ce ne sera probablement pas le cas.

Nous nous retrouverions avec une myriade de prix dont les coûts dépendent du pays dans lequel vous vous trouvez et du réseau avec lequel vous vous trouvez. Et, oui, quel tarif ou forfait vous avez aussi.

Jack Webster de CompareMyMobile dit quil y a beaucoup de choses qui sont actuellement inconnues. «Bien quil puisse y avoir de bonnes intentions de garder litinérance gratuite, cela dépendra des frais perçus par les pays dans lesquels les utilisateurs voyagent et du coût quils veulent facturer pour utiliser leur infrastructure et cela semble actuellement une quantité assez inconnue.

Le gouvernement britannique a légiféré pour restreindre financièrement lutilisation de litinérance conformément à la directive européenne actuelle (donc avec un plafond par défaut de 45 £). Une fois que vous atteignez 45 £, vous devrez vous inscrire pour dépenser plus.

Le gouvernement a également légiféré pour "conserver dans la législation britannique" le règlement de lUE sur litinérance qui garantit que les réseaux doivent aider leurs clients à éviter litinérance par inadvertance. Ce sera un problème majeur en Irlande du Nord où, évidemment, il est facile de se déplacer sur un réseau de la République dIrlande si litinérance est activée.

Cependant, cela peut également être un problème dans dautres domaines - avant que litinérance ne soit normalisée dans lUE, il y avait de nombreuses histoires de personnes errant par inadvertance sur les réseaux français sur la côte sud de lAngleterre, en particulier dans le Kent.

Les réseaux gardent toujours les choses à un large éventail en termes de commentaires pour le moment. Nous avons répertorié ci-dessous les commentaires de tous les principaux réseaux britanniques. De manière générale, cependant, il y a un thème commun, disant quils nont actuellement aucun projet de changer ce qui est proposé.

Cependant, le mot clé est «actuellement». Les choses pourraient changer à la fin de 2020; certains reconnaissent clairement que les choses dépendent du résultat des négociations et des forces du marché.

«Nos clients bénéficient de produits et de contrôles de grande valeur offrant une itinérance inclusive en Europe et au-delà, et nous ne prévoyons pas de modifier ces offres. Nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement à ce sujet et espérons que les négociations sur le Brexit permettront aux opérateurs britanniques de continuer. pour offrir des prix bas à nos clients. "

"Nous nous engageons à offrir à nos membres une connectivité et une valeur exceptionnelles lorsquils voyagent à létranger. Nous navons actuellement aucun projet de modification de nos services ditinérance à travers lEurope."

«Nous nous engageons à fournir à nos clients une connectivité et une valeur exceptionnelles lorsquils voyagent à létranger. Nous ne prévoyons actuellement pas de modifier nos services ditinérance à travers lEurope. Nous travaillerons en étroite collaboration avec le gouvernement et dautres opérateurs européens pour essayer de protéger le courant arrangements afin que nos clients puissent continuer à profiter de litinérance gratuite dans lUE. "

"À lheure actuelle, Sky Mobile na pas lintention dintroduire des frais ditinérance pour les clients, même en cas de Brexit sans accord."

"Il nest pas prévu de modifier litinérance gratuite en Europe pour nos clients, mais nous surveillons la situation et, bien sûr, informerons les clients si des changements vont être apportés."

<< Three est le leader mondial de litinérance internationale et propose désormais litinérance sans frais supplémentaires pour ses clients dans plus de 70 destinations, dont le Brésil, Singapour, les États-Unis et lAustralie. Nous nous engageons à éliminer les frais ditinérance excessifs et conserverons ce formidable avantage client indépendamment des négociations sur le Brexit, permettant à nos clients de continuer à utiliser leurs indemnités habituelles lorsquils voyagent dans lUE. "

"Comme toutes les autres entreprises, nous suivons de près lavancement des négociations sur le Brexit. Si des changements sont apportés à notre politique ditinérance après le Brexit, nous en informerons nos clients à lavance."

"Il est trop tôt pour évaluer les implications du Brexit sur la réglementation de litinérance, cependant, nous prévoyons que la concurrence continuera à générer une bonne valeur pour les clients."

Notez que quelques sources ont affirmé que Vodafone sen tiendra certainement à litinérance libre après le Brexit. En réponse, le réseau a déclaré à Pocket-lint quil maintenait sa déclaration ci-dessus.

Écrit par Dan Grabham.