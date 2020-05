Les meilleurs téléphones pliants 2020: les meilleurs pliables disponibles dès maintenant

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Rappelez-vous les jours où les SMS et Snake sur votre Nokia 3310 étaient deux des choses les plus excitantes quun téléphone pouvait gérer? Nous aussi. Avance rapide de 15 ans et nous avons des scanners dempreintes digitales à lécran , des écrans sans lunette, des caméras avant perforées , ainsi quune toute nouvelle version des téléphones à curseur et à rabat.

Les téléphones portables étaient autrefois des appareils minces, compacts et articulés. Maintenant, les téléphones à clapet se sont transformés en téléphones pliables avec de véritables écrans pliables. Cependant, cela a tendance à générer dénormes étiquettes de prix pour mettre la main sur un morceau de magie.

Voici les appareils menant la tendance des smartphones pliables.

Conception pliable à clapet

Écran de 6,7 pouces

256 Go de stockage

Non content dun téléphone pliable, Samsung a fait ses débuts un deuxième par an après le premier. Mais il est plutôt différent du Fold, pliant plutôt le milieu, un peu comme une version Samsung du Moto Razr.

Propulsé par Snapdragon 855+ de Qualcomm, le téléphone de 256 Go est indéniablement premium et est maintenant disponible en noir, or et violet. La charnière est similaire au Galaxy Fold existant, mais Samsung dit quelle est bonne pour plus de 200 000 plis. Vous pouvez ouvrir la charnière à différents angles, avec le contenu ajusté pour sadapter à lappareil. Il mesure environ 9 cm sur 7 cm une fois plié.

Écran pliable interne de 6,2 pouces, écran externe de 2,7 pouces

Conception à clapet pliable avec mécanisme de charnière breveté

Scanner dempreintes digitales dans la section «menton» en bas

Épaisseur inférieure à 14 mm une fois pliée

Motorola, appartenant à Lenovo, a littéralement transformé son téléphone à clapet Razr emblématique de 15 ans en un téléphone pliable, en changeant le clavier numérique pour un affichage à écran OLED flexible qui se plie en presque carré lorsque vous fermez le téléphone, avec un deuxième Quick View affichage à lavant.

Lappareil a été dévoilé le 13 novembre 2019 et est désormais livré. Le Razr présente une construction en verre et en acier inoxydable, un scanner dempreintes digitales dans la section du menton en bas et une épaisseur denviron 14 mm lorsquil est plié. Lécran principal est de 6,2 pouces, fabriqué en plastique OLED pour pouvoir se plier, tandis que le deuxième écran à lavant est un panneau fixe de 2,7 pouces pour regarder les notifications.

Sous le capot, vous trouverez un processeur Qualcomm Snapdragon 710, couplé à 6 Go de RAM, 128 Go de stockage et une batterie de 2 510 mAh. Il y a un appareil photo de 16 mégapixels qui se transforme en un selfie et un appareil photo principal et il y a un appareil photo interne de 5 mégapixels pour le déverrouillage du visage et des fonctionnalités daffichage attentives.

Écran extérieur: 4,5 pouces, 1680 x 720 pixels, AMOLED dynamique

Écran intérieur: 7,3 pouces, 2152 x 1536 pixels, Super AMOLED

Processeur octa-core 64 bits 7 nm, 12 Go de RAM, 512 Go de stockage

Capacité de batterie de 4 380 mAh

Le Samsung Galaxy Fold a été officialisé en février 2019, après des années de rumeurs . Il a fait ses débuts aux côtés du Galaxy S10, mais il a eu quelques problèmes de dentition .

Une version "fixe" de lappareil est maintenant disponible à lachat - cétait le premier véritable pliable sur le marché - et vous pouvez tout lire sur ce que Samsung a changé entre la première et la deuxième génération de lappareil dans notre fonctionnalité séparée .

Nous avons trouvé son design largement réussi, mariant un écran externe de 4,5 pouces à lextérieur avec un écran pliant de 7,3 pouces à lintérieur. Bien sûr, lextérieur pourrait occuper plus despace dans le cadre, mais nous sommes sûrs quune nouvelle génération rendra cela encore meilleur.

Il dispose dune puce Exynos de 7 nm, couplée à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage (donc pas besoin de microSD!). Il y a six caméras pour garantir que chaque angle est couvert, tandis que le logiciel permet deffectuer plusieurs tâches à trois applications lorsquil est ouvert sur le plus grand écran.

Écran avant de 6,6 pouces, se déplie en tablette OLED de 8 pouces

Batterie de 4500 mAh avec charge rapide de 55 W

Jeu de puces Kirin 980 et modem 5G

Caméra Quad Leica

Huawei a volé la vedette au Mobile World Congress 2019 , dévoilant sa vision dun téléphone pliable dans le Mate X. Contrairement au Moto Razr et au Samsung Fold , le X a son écran sur le pli extérieur - présenté comme un écran principal de 6,6 pouces et un écran allongé de 6,38 pouces à larrière. Déplié, les deux se présentent sous forme de comprimés de 8 pouces. Il est transparent, sans séparation, sans plis ni plis - mais il pourrait avoir du mal avec les rayures.

Le Mate X nest toujours pas arrivé sur le marché en dehors de la Chine au milieu des problèmes rencontrés par Huawei avec son interdiction commerciale aux États-Unis . Bien que cela ait donné plus de latitude à Samsung pour obtenir un Galaxy Fold actualisé sur les étagères, Huawei a également profité de loccasion pour repenser lappareil, en émergeant avec le Mate Xs, en utilisant le chipset Kirin 990 le plus récent et en repensant la charnière.

Lécran de 7,8 pouces se plie en deux

Qualcomm SD855, 6/8 Go de RAM

Royole a battu tout le monde en annonçant le premier smartphone disponible dans le commerce avec un écran flexible au CES 2019 - même sil nétait disponible quen Chine en tant que combiné de développeur.

Le FlexPai se transforme dune tablette de 7,8 pouces en smartphone en se pliant en deux. Il a toute la puissance dun smartphone phare typique, mais cest un kit volumineux lorsquil est plié et il ne se plie pas à plat, laissant un bel espace dair à côté de la charnière inexistante. Il commence également à 1209 £ / 1300 $.

Nous savons quun FlexPai 2 arrive, mais il devait arriver au Mobile World Congress 2020 annulé. Nous attendons les détails de la relance.

Dispositif pliable non exclu

LG a annoncé le V50 ThinQ au Mobile World Congress 2019 , suivi du G8X ThinQ à l IFA 2019 , mais aucun nest un téléphone pliable. Au lieu de cela, les smartphones ont un accessoire Dual Screen qui permet aux utilisateurs de découvrir deux écrans ensemble - mais ils peuvent être détachés lun de lautre.

La société na pas complètement exclu de fabriquer un téléphone pliable. Il nous a dit dans notre briefing pré-MWC 2019 quun téléphone pliable na pas encore de sens commercial, mais que si les choses changent à lavenir, cest quelque chose quil pourrait envisager. La société a également breveté un dispositif de pliage en Z à deux plis, alors qui sait ce que LG a prévu.